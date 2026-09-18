OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veertien aanhoudingen bij grimmig azc-protest in Opheusden

Crime

Vandaag, 12:19

In het Gelderse Opheusden zijn donderdagavond veertien mannen aangehouden na een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, meldt de politie. Hun leeftijden variëren van tieners tot 37-jarigen.

In de loop van de avond ontstond bij het gemeentehuis van Opheusden een grimmige sfeer waarbij onder meer met zwaar vuurwerk werd gegooid. Ook werd de politie bekogeld. De Mobiele Eenheid werd daarop ingezet.

Schade aan gemeentehuis

Het gemeentehuis raakte tijdens de demonstratie behoorlijk beschadigd. Zo werd een slagboom naar de parkeergarage vernield en werd een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid, meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe.

Bij het gemeentehuis zijn ook brandsporen van vuurwerk en verfsporen bij de ingang te zien. Hoe groot het schadebedrag precies is, kon de woordvoerder niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk hoe de schade wordt verhaald. Inmiddels is alles opgeruimd.

Meeste verdachten komen uit Neder-Betuwe

Twaalf van de veertien verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe, waar Opheusden onder valt. Verder is één verdachte afkomstig uit de gemeente Buren en één verdachte uit de gemeente Rhenen. Het gaat om strafbare feiten als het niet voldoen aan een bevel of vordering en openlijke geweldpleging.

Door ANP

Lees ook

Meerdere mensen aangehouden bij protest tegen azc in Opheusden
Demonstratie
Meerdere mensen aangehouden bij protest tegen azc in Opheusden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.