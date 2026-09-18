Veertien aanhoudingen bij grimmig azc-protest in Opheusden

In het Gelderse Opheusden zijn donderdagavond veertien mannen aangehouden na een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, meldt de politie. Hun leeftijden variëren van tieners tot 37-jarigen.

In de loop van de avond ontstond bij het gemeentehuis van Opheusden een grimmige sfeer waarbij onder meer met zwaar vuurwerk werd gegooid. Ook werd de politie bekogeld. De Mobiele Eenheid werd daarop ingezet.

Schade aan gemeentehuis

Het gemeentehuis raakte tijdens de demonstratie behoorlijk beschadigd. Zo werd een slagboom naar de parkeergarage vernield en werd een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid, meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe.

Bij het gemeentehuis zijn ook brandsporen van vuurwerk en verfsporen bij de ingang te zien. Hoe groot het schadebedrag precies is, kon de woordvoerder niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk hoe de schade wordt verhaald. Inmiddels is alles opgeruimd.

Meeste verdachten komen uit Neder-Betuwe

Twaalf van de veertien verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe, waar Opheusden onder valt. Verder is één verdachte afkomstig uit de gemeente Buren en één verdachte uit de gemeente Rhenen. Het gaat om strafbare feiten als het niet voldoen aan een bevel of vordering en openlijke geweldpleging.