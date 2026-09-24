Noodverordening van kracht in Opheusden na rellen, ook zorgen om Kesteren

In de hele bebouwde kom van Opheusden is donderdag om 17.00 uur een noodverordening ingegaan. De gemeente Neder-Betuwe wil daarmee nieuwe rellen voorkomen. Ook Kesteren is in beeld bij de gemeente, omdat er signalen zijn dat demonstranten zich nu op dat dorp richten.

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Een deel van het centrum van Opheusden is daarnaast aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot een uur na middernacht mogen alleen mensen met "een aantoonbaar doel" in het gebied zijn. Ook zijn gezichtsbedekkende kleding en groepsvorming verboden.

De maatregelen volgen op de rellen van 17 september. Bij het gemeentehuis werd toen vuurwerk gegooid en de politie werd bekogeld. Ook raakte het gemeentehuis beschadigd. De Mobiele Eenheid en een politiehelikopter werden ingezet. Veertien jongens en mannen die weigerden te vertrekken, werden aangehouden.

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Ook zorgen over Kesteren

Donderdagavond vergadert de gemeenteraad opnieuw in het gemeentehuis. Asielopvang staat niet op de agenda, maar volgens de gemeente "gaan er oproepen rond om opnieuw naar het gemeentehuis te komen en de vergadering te verstoren."

Ook wordt op Facebook opgeroepen om donderdagavond "na het protest" te verzamelen bij het dorpshuis in Kesteren. Volgens de gemeente zijn er signalen dat "demonstranten zich nu richten op Kesteren." Of daar ook een noodverordening wordt ingesteld, "is op dit moment nog niet bekend".