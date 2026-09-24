OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Noodverordening van kracht in Opheusden na rellen, ook zorgen om Kesteren

Demonstratie

Vandaag, 19:15

In de hele bebouwde kom van Opheusden is donderdag om 17.00 uur een noodverordening ingegaan. De gemeente Neder-Betuwe wil daarmee nieuwe rellen voorkomen. Ook Kesteren is in beeld bij de gemeente, omdat er signalen zijn dat demonstranten zich nu op dat dorp richten.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Een deel van het centrum van Opheusden is daarnaast aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot een uur na middernacht mogen alleen mensen met "een aantoonbaar doel" in het gebied zijn. Ook zijn gezichtsbedekkende kleding en groepsvorming verboden.

De maatregelen volgen op de rellen van 17 september. Bij het gemeentehuis werd toen vuurwerk gegooid en de politie werd bekogeld. Ook raakte het gemeentehuis beschadigd. De Mobiele Eenheid en een politiehelikopter werden ingezet. Veertien jongens en mannen die weigerden te vertrekken, werden aangehouden.

Meer dan tien aanhoudingen bij grimmig protest tegen mogelijk azc

Ook zorgen over Kesteren

Donderdagavond vergadert de gemeenteraad opnieuw in het gemeentehuis. Asielopvang staat niet op de agenda, maar volgens de gemeente "gaan er oproepen rond om opnieuw naar het gemeentehuis te komen en de vergadering te verstoren."

Ook wordt op Facebook opgeroepen om donderdagavond "na het protest" te verzamelen bij het dorpshuis in Kesteren. Volgens de gemeente zijn er signalen dat "demonstranten zich nu richten op Kesteren." Of daar ook een noodverordening wordt ingesteld, "is op dit moment nog niet bekend".

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Veertien aanhoudingen bij grimmig azc-protest in Opheusden
Crime
Veertien aanhoudingen bij grimmig azc-protest in Opheusden
Meerdere mensen aangehouden bij protest tegen azc in Opheusden
Demonstratie
Meerdere mensen aangehouden bij protest tegen azc in Opheusden
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.