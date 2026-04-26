'Spandoeken vóór opvang in Apeldoornse wijk meteen weggehaald'

Demonstratie

Vandaag, 16:35

Spandoeken van de Dolle Mina's bij een geplande vluchtelingenopvang in Apeldoorn zijn zondag al snel weggehaald. De doeken, die steun uitspraken voor de opvang in wijk De Maten, werden volgens Omroep Gelderland afgesneden en op de grond gelegd.

De actiegroep hing de spandoeken op om een tegengeluid te laten horen in de wijk. Daar is veel discussie over de mogelijke komst van zo'n 240 vluchtelingen in een leegstaand schoolgebouw. "Het lijkt soms alsof iedereen tegen is, maar dat beeld klopt niet", laten de actievoerders weten aan Omroep Gelderland.

Volgens de groep krijgen negatieve reacties vaak de meeste aandacht. "We vinden dat we ook dit tegengeluid moeten laten horen", aldus de groep. Op de spandoeken stonden teksten als 'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen' en 'Hier ben je welkom'. De actie is niet nieuw: eerder hingen de Dolle Mina's ook al spandoeken in onder meer Brummen en Epe.

Dader onbekend

Wie de spandoeken zondag in Apeldoorn heeft weggehaald, is niet bekend. De Dolle Mina's reageren teleurgesteld bij de regionale omroep. "Het is jammer dat mensen hun boosheid boven alles zetten en niet open staan voor een ander geluid."

De afgelopen weken zijn er in meerdere gemeenten ook kritische geluiden te horen over asielzoekersopvang. In de video hieronder vertellen inwoners van het Noord-Hollandse Loosdrecht over hun zorgen:

Zorgen bij inwoners Loosdrecht om asielopvang: 'Geen fijn idee'
0:29

Lees ook

Dolle Mina's vieren feest en steken abortusparagraaf uit wetboek in brand
Dolle Mina's vieren feest en steken abortusparagraaf uit wetboek in brand
Onveilige tunnels worden 'gezellige' woonkamers dankzij actie Dolle Mina's
Onveilige tunnels worden 'gezellige' woonkamers dankzij actie Dolle Mina's
‘Dolle Mina is watching you’: actiegroep voert actie in meerdere steden
‘Dolle Mina is watching you’: actiegroep voert actie in meerdere steden

