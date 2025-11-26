Volg Hart van Nederland
Geen reparaties? Geen huurgeld: bewoners van flat IJmuiden zijn klaar met tocht en kou

Vandaag, 23:26

Nog steeds zitten bewoners van de Schiplaan in IJmuiden in ijskoude, slecht geïsoleerde flats. Daarom dreigen bewoner Kimmerly de Boer en haar buurvrouw Laura Tettelaar per januari geen huur meer te betalen. "We pikken het niet langer."

In hun woningen is het vaak niet warmer dan veertien graden. "Het is continu ijskoud en mijn dochter is voortdurend ziek", vertelt Kimmerly aan Hart van Nederland. Ze heeft de verhuurder daarom in een aangetekende brief laten weten per januari geen huur meer te betalen, als er niet per direct actie wordt ondernomen. "Ik pik het niet langer", zegt ze. Buurvrouw Laura Tettelaar volgt haar voorbeeld.

Afgelopen zomer ging Hart van Nederland al langs bij Kimmerly en haar flatgenoten. Toen moesten ze fors bijbetalen na de jaarlijkse afrekening van de blokverwarming. De flat protesteerde toen tegen Woonbedrijf Velsen , omdat die volgens de bewoners het onderhoud liet versloffen. Het zou er tochten en veel woningen hadden te maken met vochtoverlast en schimmel. De verhuurder liet toen weten groot onderhoud op de planning te hebben staan en zei dat bewoners reparatieverzoeken konden indienen.

Afrekening blokverwarming? Kimmerly is zomaar 1600 euro extra kwijt

Maar het probleem is nog altijd niet opgelost. Ondanks gesprekken en onderzoeken van het woonbedrijf is er volgens de bewoners geen enkel concreet resultaat. Kimmerly heeft de woningcorporatie officieel zeven dagen gegeven om in actie te komen. Gebeurt dat niet, dan staakt ze dus haar huurbetaling. Volgens de huurders is het nu echt aan de verhuurder om eindelijk met goede verbeteringen te komen.

Woonbedrijf Velsen laat aan Hart van Nederland weten dat huurders niet zomaar minder of geen huur mogen betalen. "Bij geschillen kunnen zij terecht bij de Huurcommissie, die beoordeelt of er sprake is van een gebrek."

Het bedrijf zegt de zorgen van de bewoners te begrijpen en alle meldingen serieus te nemen. "Tegelijk moeten we realistisch omgaan met onze planning en middelen voor het verbeteren en verduurzamen van onze woningen." Wanneer het onderhoud aan de Schiplaan moet plaatsvinden, is nog altijd niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.