Wekker van flatbewoner rinkelt maandenlang uren per dag, politie grijpt in

Wakker worden van je eigen wekker is al erg genoeg, maar dagelijks uit je slaap worden gehaald door de wekker van de buren is al helemaal niet wenselijk. Toch was dat maandenlang de realiteit voor bewoners van een flat aan de A.M. de Jongstraat in Spijkenisse. Twee keer per dag begon de wekker van een medebewoner te rinkelen, anderhalf uur lang, met een geluidsniveau dat dwars door de muren heen kwam. Bewoonster Simone (33) was het helemaal beu en schakelde uiteindelijk de politie in. Ze doet bij Rijnmond haar verhaal.

Wat begon als een nieuw hoofdstuk, veranderde al snel in een nachtmerrie toen Simone in april van dit jaar met haar gezin introk in haar nieuwe woning aan de A.M. de Jongstraat. Dwars door de muur van haar slaapkamer klonk steevast het gerinkel van een wekker. "Iedere dag ging de wekker op hetzelfde moment af, anderhalf uur lang. Om vijf uur ’s ochtends en twaalf uur later weer. Ik sliep daardoor weinig,” zegt Simone tegen Rijnmond.

Pogingen om de bewoner te bereiken mochten niet baten. Dat leidde tot wanhopige momenten, vertelt Simone. "Af en toe schiet de gedachte dan door je hoofd om een stoeptegel te pakken en die door de ruit te gooien, maar dat doe je natuurlijk niet.” In plaats daarvan deed ze een melding bij de gemeente Spijkenisse, woningcorporatie Maasdelta en de politie.

Niet thuis

De politie pakte de melding op en probeerde de afgelopen twee weken de bewoner te bereiken, maar die was telkens niet thuis. Afgelopen zondag kreeg Simone een telefoontje van de wijkagent, die haar vroeg te bellen zodra de wekker weer afging. Toen het rinkelen opnieuw begon, volgde Simone dat advies op en haalden agenten resoluut het slot van de buren eruit.

De politie keek even rond in de woning, maar trof verder niets bijzonders aan, vertelt Simone. Wel vonden de agenten de boosdoeners: twee wekkers die voorlopig niet meer zullen rinkelen. De woning werd na de vondst en het onklaar maken van de wekkers weer afgesloten; de sleutels kan de bewoner bij terugkomst ophalen bij het politiebureau.

Een grote opluchting voor Simone, die tevreden is met hoe ze de situatie heeft aangepakt. "Je moet wel volhouden, want geluidsoverlast is het ergste wat er is als je weinig slaapt. Dus ik ben erg blij dat de wekkers uitstaan.”