Ouderen in Rotterdamse flat weken in de kou, jas aan in huis

In Rotterdam zitten bewoners van een hele flat al dagen zonder verwarming, en dat kan nog wel weken duren. Door een fout in de planning blijft de blokverwarming van het gebouw aan de Zernikeplaats uit tot zeker half oktober. Voor de bewoners van de seniorenwoningen is dat niet te doen. In de video bovenaan doen ze hun verhaal.

Bewoonster Beatrijs Zijlmans ziet hoe zwaar mensen het hebben: “Dit is natuurlijk diep en diep triest. Ik sprak net iemand die de hele dag in bed ligt omdat het zo koud is. Dat gaat niet goed.” Ook maken bewoners - sommigen zijn zelfs al in de negentig - noodgedwongen gebruik van ‘levensgevaarlijke elektrische kacheltjes’.

De flat heeft blokverwarming die tussen april en oktober wordt uitgezet. Door een fout in de planning voor onderhoud heeft de flat nog zeker tot half oktober geen verwarming. Er zouden onderdelen nodig zijn, die nog niet besteld waren, kregen bewoners te horen.

Ze trokken aan de bel bij de woningcorporatie Woonstad Rotterdam, maar dat is nog zonder resultaat.