Bewoners grootste flat van Nederland gewaarschuwd: balkons onveilig

De balkons en balustrades van twee grote flats in Zeist moeten extra worden ondersteund met metalen stempels. Volgens woningcorporatie Woongroen is uit recent onderzoek gebleken dat de wapening in de galerij- en balkonplaten niet volledig aan de bouwnormen voldoet.

De bewoners krijgen daarom het advies om met niet meer dan drie mensen bij elkaar te staan en geen zware spullen op balkon of galerij te plaatsen. "Loop buiten zoveel mogelijk langs de muur van je woning. Loop zo min mogelijk aan de kant van de balustrade", luidt het advies verder tot de extra steunen zijn geplaatst.

Eerder mochten bewoners van vier woonblokken aan de Pieter Steynstraat in Zwolle hun balkons niet meer op, nadat uit onderzoek bleek dat deze onveilig waren:

Het gaat om de Geroflat en L-flat aan de Laan van Vollenhove langs de A28. Laatstgenoemde staat bekend als de grootste galerijflat van Nederland.

Geen direct gevaar

Volgens Woongroen worden de palen uit voorzorg geplaatst en is er geen direct gevaar. De woningcorporatie zegt dat lopen over de galerij en het balkon veilig is en dat mensen elkaar gewoon kunnen passeren. Woongroen verwacht de extra steunen voor de kerst te hebben geplaatst. Daarna wordt onderzoek gedaan naar een definitieve oplossing.