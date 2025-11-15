Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bewoners grootste flat van Nederland gewaarschuwd: balkons onveilig

Bewoners grootste flat van Nederland gewaarschuwd: balkons onveilig

Wonen

Vandaag, 07:49

Link gekopieerd

De balkons en balustrades van twee grote flats in Zeist moeten extra worden ondersteund met metalen stempels. Volgens woningcorporatie Woongroen is uit recent onderzoek gebleken dat de wapening in de galerij- en balkonplaten niet volledig aan de bouwnormen voldoet.

De bewoners krijgen daarom het advies om met niet meer dan drie mensen bij elkaar te staan en geen zware spullen op balkon of galerij te plaatsen. "Loop buiten zoveel mogelijk langs de muur van je woning. Loop zo min mogelijk aan de kant van de balustrade", luidt het advies verder tot de extra steunen zijn geplaatst.

Eerder mochten bewoners van vier woonblokken aan de Pieter Steynstraat in Zwolle hun balkons niet meer op, nadat uit onderzoek bleek dat deze onveilig waren:

180 balkons in Zwolle blijken onveilig, bewoners mogen er niet meer op
1:38

180 balkons in Zwolle blijken onveilig, bewoners mogen er niet meer op

Het gaat om de Geroflat en L-flat aan de Laan van Vollenhove langs de A28. Laatstgenoemde staat bekend als de grootste galerijflat van Nederland.

Geen direct gevaar

Volgens Woongroen worden de palen uit voorzorg geplaatst en is er geen direct gevaar. De woningcorporatie zegt dat lopen over de galerij en het balkon veilig is en dat mensen elkaar gewoon kunnen passeren. Woongroen verwacht de extra steunen voor de kerst te hebben geplaatst. Daarna wordt onderzoek gedaan naar een definitieve oplossing.

Door ANP

Lees ook

Betonnen trappenhuis in flat Maarssen ingestort: 'Heel onveilig gevoel'
Betonnen trappenhuis in flat Maarssen ingestort: 'Heel onveilig gevoel'
Na Zwolle ook balkons in Purmerend onveilig verklaard in gloednieuw appartementencomplex
Na Zwolle ook balkons in Purmerend onveilig verklaard in gloednieuw appartementencomplex
180 balkons in Zwolle blijken onveilig, bewoners mogen er niet meer op
180 balkons in Zwolle blijken onveilig, bewoners mogen er niet meer op

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.