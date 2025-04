Extinction Rebellion-demonstranten druppelen boterzuur over zichzelf in winkel Nijmegen

Activisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdagmiddag boterzuur over zichzelf gedruppeld in een filiaal van kledingketen Zara in Nijmegen. Dat meldt de actiegroep. De gemeente had dit vooraf verboden. Er zijn drie mensen aangehouden.

De actie vond plaats in de Zara aan het Plein 1944. Volgens een woordvoerder van XR waren er "vijf tot tien" activisten bij betrokken. Rond 14.30 uur zouden de eerste demonstranten al uit de winkel zijn verwijderd. De burgemeester van Nijmegen had het gebruik van boterzuur eerder nadrukkelijk verboden.

Wat is boterzuur? Boterzuur is een sterk stinkende stof die onder meer hoofdpijn en misselijkheid kan veroorzaken.

Opvallend is dat XR eerder deze week nog verklaarde dat het om een 1 aprilgrap ging. De groep kondigde toen aan zaterdag in fastfashionwinkels in 29 gemeenten met het stinkende goedje te gaan protesteren. Uiteindelijk zou dat alleen in Rotterdam gebeuren. Daar zag de groep van de actie af, maar liet weten elders alsnog in actie te komen. Of daarbij daadwerkelijk boterzuur gebruikt zou worden, bleef toen onduidelijk.

