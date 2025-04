XR wil demonstreren met gevaarlijk boterzuur, Nijmegen verbiedt protest

Extinction Rebellion wil op meerdere plekken in Nederland boterzuur in de stad verspreiden. Gemeente Nijmegen steekt daar nu een stokje voor en heeft de actiegroep verboden de zure, stinkende stof te verspreiden in kledingzaken met fast fashion. Volgens een woordvoerder had de klimaatactiegroep een demonstratie aangekondigd voor aankomende zaterdag. Ook soortgelijke stoffen zijn verboden.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zegt dat boterzuur een grens overschrijdt, omdat de "veiligheid en gezondheid van onze inwoners in gevaar worden gebracht". De gemeente wijst erop dat blootstelling aan boterzuur kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van de luchtwegen, huid en ogen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Het plotseling waarnemen van de geur kan bij nietsvermoedende winkelmedewerkers en publiek ook (gezondheidsklachten door) paniek veroorzaken."

'Stinkactie'

Op sociale media gaat ook een mogelijke brief van gemeente Gouda rond waaruit blijkt dat ook in die stad een protest is aangekondigd met boterzuur. Eind januari dit jaar werden in een H&M in Naaldwijk mensen onwel, na een 'stinkactie' van Extinction Rebellion, is te zien in bovenstaande video. De actievoerders zeiden toen ook boterzuur te hebben gebruikt.

Hart van Nederland/ANP