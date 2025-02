Klimaatactivisten gooien vloeistof H&M in, meerdere mensen onwel

Klimaatactivisten hebben vrijdagmiddag een vloeistof in een H&M-winkel in Naaldwijk gegooid. Daardoor raakten vijf tot tien mensen, zowel klanten als medewerkers, onwel. Een politiewoordvoerder laat weten dat ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel en geen verdere zorg nodig hadden.

Twee mensen zijn aangehouden, zij zullen worden verhoord. De politie weet nog niet wat voor vloeistof er is gegooid, wel is na onderzoek geconcludeerd dat de stof niet schadelijk is.

Volgens een woordvoerster van Extinction Rebellion ging het om boterzuur, dat voor een vieze geur zorgt. Het was volgens haar niet de intentie dat mensen onwel zouden worden. Daar zijn de klimaatactivisten zelf ook van geschrokken, zegt de woordvoerster. Ze geeft aan dat de actie gericht was tegen de fastfashion van H&M.

ANP