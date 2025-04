BBB noemt XR terroristische organisatie na '1 aprilgrap' over boterzuur bij protest

Op de aankondiging dat Extinction Rebellion komende zaterdag een protest met boterzuur wil houden in winkels komen veel reacties. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, heeft het protest verboden, winkeliers maken zich zorgen en politieke partij BBB noemt XR een terroristische organisatie. Volgens de organisatie zelf is de actie eigenlijk "deels een 1 aprilgrap".

Eind januari dit jaar werden in een H&M in Naaldwijk mensen onwel, na een 'stinkactie' van Extinction Rebellion, is te zien in bovenstaande video. De actievoerders zeiden toen ook boterzuur te hebben gebruikt.

Of het echt om een grap gaat, is onduidelijk. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten: "Het is deels een 1 aprilgrap, de brief is op die dag naar gemeenten gestuurd, en deels is het waar. We gaan nu in beraad om te kijken of de actie doorgaat of niet." Aan persbureau ANP laat de organisatie weten de grap geheim te willen houden, tot het AD hierover publiceerde.

Gebruik van boterzuur

Donderdagochtend kwam naar buiten dat de protestgroep bij een actie de verboden stof boterzuur wilde gebruiken. Donderdagochtend kwam naar buiten dat de protestgroep bij een actie de verboden stof boterzuur wilde gebruiken. Gemeente Gouda stuurde een brief met een waarschuwing naar winkeliers, die op X verscheen.

Later bleek dat XR in een brief aan 29 gemeenten had aangekondigd om komende zaterdag deze stof te verspreiden in winkels met zogenoemde 'fast fashion'. Boterzuur is een stinkende stof die onder andere hoofdpijn en misselijkheid kan veroorzaken.

"De brief kwam bij ons binnen op 1 april om 02.35 uur 's nachts", bevestigt een woordvoerder van gemeente Gouda aan Hart van Nederland. "In het statement van de burgemeester gaan we daar ook op in. In het kader van de volksgezondheid wil je als overheid geen risico's nemen - zeker niet in een kleine binnenstad als die van Gouda waar het op zaterdag altijd druk is, en ook in de wetenschap dat recent onrust was ontstaan bij een actie met boterzuur in Naaldwijk."

Verbod

BBB-Kamerlid Marieke Wijen-Nass verzoekt justitieminister David van Weel (VVD) om een verbod op de organisatie te onderzoeken. Wijen-Nass ziet "steeds zichtbaarder" parallellen met de linkse actiegroep RaRa, die in de jaren 80 en 90 bomaanslagen pleegde. De PVV vindt XR al langer een terroristische organisatie.

De twee coalitiepartijen hebben hier los van elkaar Kamervragen over gesteld. "Verbied dit soort bijeenkomsten en pak ze keihard aan als ze het toch in hun hoofd halen!", vindt Emiel van Dijk van de PVV. Ingrid Michon (VVD) spreekt op X van een "zieke actie" van XR. "Wanneer pakken we deze club kleuters nu eens aan?", schrijft ze.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Een aantal gemeenten heeft een waarschuwing aan ondernemers gestuurd over het aangekondigde protest. Ook had een actievoerder van XR zelf diverse winkelketens op de hoogte gebracht. Donderdagochtend kwam naar voren dat winkelcentrum Mall of the Netherlands daarom een kort geding heeft aangespannen tegen de protestactie van XR. De zaak zou donderdagmiddag al dienen.

Paniek om stinkactie

Ook wees de gemeente Nijmegen er donderdagochtend op dat mensen ervan in paniek kunnen raken. De gemeente heeft het verspreiden van boterzuur verboden. Burgemeester Hubert Bruls stelde dat de aangekondigde actie een grens overschrijdt, omdat de "veiligheid en gezondheid van onze inwoners in gevaar worden gebracht".

Eerder dit jaar werden mensen in een H&M in Naaldwijk onwel na een 'stinkactie' van XR. Toen hadden de actievoerders ook boterzuur gebruikt. Het gaat om een groepje dat onderdeel is van XR, het noemt zich Ode Aux Rats. Dit is vernoemd naar de Franse beweging die al langer op deze manier actievoert in winkels.

Afgelopen zaterdag reed bij een actie van XR in Den Haag een bestelbusje door een menigte demonstranten. De protestgroep verwees daarop naar uitspraken van Henriët van den Berg. Dit VVD-raadslid in Haarlemmermeer vindt dat sommige acties van XR "tegen terroristische acties aanzitten". Volgens de protestgroep denken sommigen door dit soort uitspraken "dat ze dit soort acties mogen uithalen".

Hart van Nederland/ANP