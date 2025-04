Gemeenten blijven waakzaam voor XR-actie met boterzuur, ondanks '1 aprilgrap'

De gemeenten Nijmegen en Leidschendam-Voorburg houden hun voorzorgsmaatregelen in stand voor een mogelijke actie met boterzuur door Extinction Rebellion (XR), ondanks dat de actiegroep nu stelt dat het slechts om een 1 aprilgrap ging. XR stelt inmiddels dat er zaterdag helemaal geen actie gepland staat bij de Mall of the Netherlands, maar dat wordt door de betrokken gemeenten niet zonder meer aangenomen.

In Nijmegen is de eerder aangekondigde actie nog altijd niet afgemeld, meldt burgemeester Hubert Bruls. "We weten nog steeds niet wat er zaterdag gaat gebeuren," zei hij eerder. "Voor ons is dit geen grap en is deze organisatie uiterst onvoorspelbaar en onbetrouwbaar." Bruls heeft het verspreiden van boterzuur in zijn gemeente verboden. Als XR zaterdag toch actievoert met het goedje, riskeren de activisten aanhouding en vervolging. De gemeente heeft winkeliers en bewoners al gewaarschuwd.

Ook Leidschendam-Voorburg blijft voorbereidingen treffen voor de aangekondigde demonstratie van XR bij winkelcentrum Mall of the Netherlands. Burgemeester Martijn Vroom staat demonstreren toe, maar uitsluitend op een parkeerterrein naast het winkelcentrum. De gemeente zegt geen enkel risico te nemen als de veiligheid en gezondheid van inwoners en bezoekers in het geding zijn.

Actie in Rotterdam

Donderdagmiddag diende in Den Haag een kort geding dat door de eigenaar van de Mall was aangespannen tegen Extinction Rebellion, in een poging de dreigende actie juridisch te verbieden. In de rechtszaal verklaarde de advocaat van XR dat de groep helemaal niet van plan is naar het winkelcentrum te gaan. Volgens haar ging het slechts om een 1 aprilgrap, bedoeld om aandacht te vragen voor vervuiling in winkelcentra. De aankondiging van de actie zou naar 29 gemeenten zijn gestuurd. XR zegt nu alleen in Rotterdam te willen demonstreren.

Hart van Nederland/ANP