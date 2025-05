Politie verwijdert XR-activisten na blokkade zeesluis IJmuiden

De politie heeft het klimaatprotest van Extinction Rebellion bij de zeesluis in IJmuiden beëindigd. Een handjevol demonstranten zorgde vrijdagavond voor flink wat opschudding toen een deel van hen zich vastketende aan de sluis.

Activisten van de klimaatbeweging blokkeerden de doorgang voor het cruiseschip Celebrity Eclipse, dat op het punt stond te vertrekken voor een luxe rondreis van dertien dagen. Volgens XR protesteerden ze tegen de "verwoestende impact" van cruiseschepen op het milieu.

Politie in actie

De actie begon aan het begin van de avond met een kleine groep demonstranten, van wie een aantal zich had vastgeketend aan de sluisinstallatie. De gemeente Velsen, waaronder IJmuiden valt, liet weten dat de activisten meerdere keren zijn gewaarschuwd om te vertrekken. "Bij een derde keer wordt er opgetreden", zei een gemeentewoordvoerder eerder op de avond.

De politie kwam uiteindelijk in actie toen de groep weigerde te vertrekken. Zes actievoerders die zich hadden vastgeketend, zijn losgemaakt en aangehouden. Ook andere aanwezigen die zich niet hadden vastgeketend, zijn door agenten in een bus gezet en afgevoerd.

Frustratie

Het protest leidde ertoe dat het cruiseschip tijdelijk niet kon uitvaren, wat tot frustratie leidde bij betrokkenen. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion demonstreert bij de zeesluis. Eerder kwam het ook al vaker tot confrontaties tussen XR-demonstranten en werknemers van de sluis. Zo worden XR-demonstranten soms al gevolgd en bedreigd als zij zich richting de sluis bewegen.

Rond middernacht was het hele gebied weer ontruimd. De laatste demonstranten waren toen verwijderd en de situatie bij de sluis was weer onder controle. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat er 22 mensen betrokken waren bij het protest. Over eventuele aanhoudingen kon hij nog niets zeggen.