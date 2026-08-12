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Boeren opnieuw de straat op in Meppel en Ede

Boeren opnieuw de straat op in Meppel en Ede

Demonstratie

Vandaag, 21:32

Boeren hebben woensdagavond opnieuw actiegevoerd in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich veel trekkers aan de rand van de stad, waarna de boeren in een stoet langs het gemeentehuis reden. Met de actie uitten zij onder meer hun onvrede over het besluit van de gemeente om omgekeerde vlaggen weg te halen.

Ook in Ede in Gelderland vond een boerenprotest plaats. Volgens GelreNieuws trokken ongeveer honderd boeren met tractoren naar het gemeentehuis en was de actie even na 20.00 uur weer voorbij.

Vrijdag groot protest gepland

Boeren in heel het land voeren sinds eind vorige maand actie uit onvrede over de stikstofplannen van landbouwminister Jaimi van Essen. Vrijdag staat een groot protest gepland bij het Brabantse provinciehuis in Den Bosch. Er is dan een vergadering over het intrekken van de stikstofvergunningen van vijf pluimveehouders rond kwetsbare natuur. Ook dat provinciebesluit zorgt voor veel boosheid onder de boeren.

Door ANP

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