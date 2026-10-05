Burgemeester: vier agenten met gehoorschade na azc-protesten

Vier agenten moesten zich met gehoorschade laten behandelen op de eerste hulp na de uit de hand gelopen protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren tegen opvang van 132 asielzoekers in de gemeente. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe, waar de twee plaatsen toe behoren.

"Het lijkt er sterk op dat deze rellen aangewakkerd worden door splintergroeperingen van buiten de gemeente, die vervolgens onze eigen jeugd ophitsen tot meedoen aan grof geweld", stelt Kottelenberg. "Het is schokkend om te zien hoe op sociale media de desinformatie rondzingt en de standpunten verharden."

'Hoop dat nuchtere verstand de boventoon gaat voeren'

"Ik mag toch hopen dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren", meldt de burgemeester. "Dat de gesprekken met inwoners, ondernemers, verenigingen en kerken over de opvang van vluchtelingen op gang kunnen komen. Dat burgers met elkaar praten, maar vooral ook naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen, en samen met elkaar en de gemeente naar oplossingen zoeken."