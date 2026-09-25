Tien verdachten azc-rellen Kesteren worden verhoord

Tien verdachten die donderdag zijn aangehouden in Kesteren en Oudheusden worden vrijdag verhoord, zegt de politie. Een van hen is minderjarig en heeft de nacht van donderdag op vrijdag thuis geslapen. Deze tiener heeft zich inmiddels gemeld voor verhoor, zegt de politie. De overige verdachten zijn in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. De relschoppers worden verdacht van het bezit van vuurwerk en het niet voldoen aan bevel/vordering, ofwel de bevelen van de politie niet opvolgen.

De relschoppers waren donderdagavond op een protest tegen een azc in de Gelderse dorpen afgekomen. Een week daarvoor waren er om dezelfde reden ook rellen in Oudheusden. Toen er donderdag rond een raadsvergadering opnieuw onrust in Oudheusden dreigde, werd daar een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied afgekondigd.

Veel tieners aanwezig bij onrust in Kesteren

Na de raadsvergadering kwamen een paar honderd mensen naar Kesteren. Onder hen waren veel tieners, ook al is dat volgens de politie niet te zien in de aanhoudingen. Alle verdachten komen uit de buurt van Kesteren en Opheusden. Die twee plaatsen vallen onder de gemeente Neder-Betuwe en daar komen zeven verdachten vandaan. De overige drie komen uit de gemeenten Rhenen, West Maas en Waal en Tiel, aldus de politie.

Een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe is naar eigen zeggen "verbijsterd" dat er donderdagavond zoveel mensen in Kesteren aanwezig waren en dat het nodig was om de ME in te zetten. Dat gebeurde toen er vuurwerk werd afgestoken richting zowel omstanders als politie. Het enige positieve is volgens de woordvoerder dat het snel weer rustig was. Dat kwam onder meer doordat er veel politie paraat was, zegt zij. Vrijdagochtend is de schade opgenomen, laat de woordvoerder weten. Daarover wil ze nog niks zeggen.