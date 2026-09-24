Azc-protest Kesteren ontbonden na vuurwerk, 7 mensen aangehouden

De demonstratie tegen een azc in het Gelderse Kesteren is donderdagavond op last van de burgemeester ontbonden. Dat gebeurde vanwege het gooien van vuurwerk. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet om de rust terug te brengen en zeven mensen zijn aangehouden, meldt de politie.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De arrestaties zijn verricht vanwege het bezit en/of afsteken van vuurwerk. Eerder op de avond had de ME al ingegrepen bij het protest, waar een paar honderd mensen op af waren gekomen.

ME voert charge uit

Toen er zwaardere knallen te horen waren, grepen de autoriteiten in. Een ANP-verslaggever zag dat enkele demonstranten uit de menigte werden gehaald en dat ten minste één projectiel richting agenten werd gegooid.

Een deel van de demonstranten vertrok. Tientallen mensen bleven bij het dorpshuis staan. Rond 21.15 uur riep de politie de laatste betogers op om te vertrekken. Daarna voerde de ME een charge uit en vluchtten veel demonstranten het dorp in.