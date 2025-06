Activisten van mars naar Gaza weer terug: 'Moesten 7 uur op de grond zitten'

Het heeft nog geen 48 uur geduurd en meerdere Nederlandse deelnemers aan de internationale Global March to Gaza zijn onverwacht teruggekeerd op Schiphol. Woensdag vertrokken de actievoeders naar Egypte om deel te nemen aan een tocht naar de grens tussen Egypte en de Gazastrook, maar de toegang tot het land werd door Egyptische autoriteiten geweigerd.

In Egypte werden ze tegengehouden en gedeporteerd naar Istanbul. Vanuit daar zijn meerdere actievoerders donderdag teruggevlogen naar Amsterdam.

Geen eten en drinken

"Zes uur lang zijn we apart gezet op de vluchthaven. We mochten niet naar de wc, eten of drinken", vertelt Ibrahim Amema tegen Hart van Nederland. De activist was samen met een vriend naar Egypte afgereisd voor een vreedzame mars. Met een stempel in hun paspoort waren ze onderweg naar het hotel totdat iemand van de Egyptische autoriteiten hen staande hield. "Ik dacht eerst dat het was omdat ik Arabisch ben, maar dat bleek niet uit te maken. Iedereen van onze vlucht is teruggehaald, ook mensen die al in hotels zaten."

Lale Almarjani vertelt tegen Hart van Nederland dat ze "zeven uur op de grond moesten zitten". Volgens activist Jennifer hing er daarnaast op het vliegveld een grimmige sfeer. Paspoorten zijn afgepakt en ze werden apart gezet. "Er stond een heel leger om ons heen, wat best intimiderend was. Uiteindelijk zijn we met grof geweld in bussen gezet. Nu zijn we weer terug in Nederland", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Op Instagram laat de groep weten dat sommige Nederlandse deelnemers nog in Caïro zijn.