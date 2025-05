Universiteit Utrecht wil project met regering Israël stoppen

De Universiteit Utrecht wil stoppen met een project waarbij ook het Israëlische ministerie van Volksgezondheid betrokken is. De universiteit onderzoekt nog of dat juridisch mogelijk is. Ook wordt de uitwisseling van studenten met de Haifa University beëindigd. Verder is besloten voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met Israëlische organisaties.

Bestaande samenwerkingen met instellingen in Israël blijven vooralsnog wel doorlopen. Onderzoekers mogen daarnaast zelfstandig blijven samenwerken met hun Israëlische collega’s.

Vorige week werd er nog gedemonstreerd door pro-Palestina demonstranten bij meerdere universiteiten, waaronder ook die van Utrecht. Dat zie je in de video bovenaan.

Bestuursvoorzitter Anton Pijpers laat in een verklaring weten: "We begrijpen dat onze studenten en collega's vol afschuw kijken naar de situatie in Israël, Gaza en de Westbank, en zich daar grote zorgen over maken."

Hij vervolgt: "De recente uitspraken en acties van de Israëlische regering over het bezetten van grote delen van Gaza, de grootschalige verplaatsingen van bewoners en de aanhoudende blokkades van voedsel en hulpmiddelen, zijn aanleiding om het beleid rond samenwerkingen aan te scherpen. Gezaghebbend wetenschappelijk onderzoek spreekt van genocidaal geweld. Er is geen oog meer voor de wens van mensen in de regio om in vrede te leven, met respect voor hun waardigheid en rechten."

Speciale commissie

De universiteit wil een speciale commissie oprichten die moet adviseren over nieuwe samenwerkingen. Tot die commissie er is, worden er geen nieuwe verbanden aangegaan.

De Universiteit van Amsterdam en Tilburg University besloten eerder al om de uitwisselingen met Israëlische universiteiten op te schorten. Ook de Radboud Universiteit in Nijmegen overweegt die stap. Net als in Utrecht mogen onderzoekers daar wel op eigen initiatief contact houden met collega’s in Israël.

ANP