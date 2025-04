Student stopt joods symbool weg uit angst: 'Voelen ons niet gehoord'

Op de Dam in Amsterdam demonstreren maandag burgers tegen antisemitisme en academische boycots. De actie is een initiatief van Time To Stand Up Israël, dat aandacht vraagt voor het groeiende aantal meldingen van antisemitisme in Nederland. Hart van Nederland sprak een student die dagelijks te maken krijgt met spanningen op zijn Nederlandse universiteit.

De student, die anoniem wil blijven uit angst voor gevolgen, draagt normaal gesproken een ketting met een joods symbool, maar voelt zich niet veilig om deze altijd zichtbaar te dragen. "Als ik in gezelschap ben van studenten met een Arabische of Turkse achtergrond, stop ik de ketting vaak weg", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Geen steun vanuit de universiteit

Op zijn universiteit ziet hij antisemitische opmerkingen toenemen, en ook bij demonstraties op de campus worden leuzen geroepen als "Free Palestine" en "From the river to the sea". "Ik vind dat antisemitisch", zegt hij.

De student zegt dat hij het niet eens is met wat er nu in Israël en Palestina gebeurt, compassie voelt voor het Palestijnse volk, en vrede wil. Maar hij ziet kritiek op Israël vaak doorslaan in negatieve uitlatingen over joden in het algemeen. "Bij protesten wordt ook altijd over zionisten gesproken", zegt hij. Volgens hem is daar veel misinformatie over. "Dat het vooral mensen zijn die racistisch zijn en mensen hun land afnemen." Volgens hem erkent de universiteit dat antisemitische incidenten plaatsvinden, maar worden er geen concrete stappen genomen. "We voelen ons niet gehoord."

De student probeerde eerder in gesprek te gaan met organisatoren van pro-Palestina-demonstraties op zijn universiteit, maar zonder resultaat. "We waren het niet eens over wat antisemitisme is", zegt hij. De toon van de protesten, met verwijzingen naar een terugkeer naar de situatie van 1948 en het luidkeels eren van martelaren, maakt dat hij zich onveilig voelt. "Ik durf niet openlijk te praten over mijn achtergrond, uit angst voor de gevolgen."

Toename meldingen antisemitisme

Joodse Nederlanders zijn volgens Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner oververtegenwoordigd als slachtoffers van discriminatie. Van de discriminatiefeiten die het OM in 2024 registreerde, betrof het in 37 procent van de gevallen antisemitisme. "Terwijl slechts 0,3 procent van de Nederlandse bevolking Joods is", zei hij afgelopen week. Het aantal meldingen is sinds de aanval van Hamas op Israël "enorm toegenomen", merkt Verdoner op. "Dat is de bittere realiteit. Maar die moeten wij nooit normaal gaan vinden."