Halsema fel tegen critici die haar antisemitisme verwijten: 'Zó schandalig!'

Burgemeester Femke Halsema heeft hard uitgehaald naar degenen die haar hebben beticht van antisemitisme, nadat ze de actie 'Wij staan naast onze Joden' van donderdagavond 28 november op de Dam had verplaatst naar de Stopera.

Burgemeester Halsema sprak eerder al schande van de gebeurtenissen in Amsterdam vorige maand, zo zie je in bovenstaande video.

De verwijten aan haar adres kwamen onder meer van De Telegraaf en ex-PvdA-politicus Rob Oudkerk. "Voordat er een officiële beslissing was genomen (over de verplaatsing), las ik in De Telegraaf dat de Joodse gemeenschap een klap in het gezicht zou krijgen. Dat heeft mij echt diep geraakt, omdat ik in een positie word gebracht waarbij rechtsstatelijke beslissingen permanent in twijfel worden getrokken", aldus een zichtbaar geërgerde Halsema donderdag in een commissievergadering van de Amsterdamse gemeenteraad.

Ook Oudkerk suggereerde volgens Halsema dat de beslissing om de manifestatie te verplaatsen was ingegeven door antisemitisme. "Opiniemaker Rob Oudkerk, een oud-bestuurder zeg ik maar even met nadruk, zei dat ik de Joden in de coulissen zette. Dat is zó schandalig en beneden elk peil!"

'Beperkingen niet inhoudelijk gemotiveerd'

Ze wees er nogmaals op dat demonstreren een grondrecht is, ongeacht het onderwerp. De driehoek kan daar "onder strenge condities beperkingen aan geven. En die zijn níet inhoudelijk gemotiveerd", benadrukte de burgemeester, maar die hebben altijd te maken met de veiligheid van de demonstranten. Het besluit om de manifestatie 'Wij staan naast onze Joden' niet toe te staan op de Dam en die te verplaatsen, had die avond dan ook voor elke andere demonstratie gegolden, gezien de veiligheid, de drukte en de verwachte opkomst, zei Halsema.

ANP