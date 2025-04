'Ruzie en verziekte sfeer binnen PVV, Wilders geïsoleerd'

PVV-leider Geert Wilders ligt steeds vaker overhoop met de ministers en staatssecretarissen van de PVV. Haagse bronnen, waaronder ook PVV'ers, vertellen aan Hart van Nederland over ruzies en een bekoelde sfeer. Met sommige PVV'ers heeft Wilders amper nog contact. Binnen andere partijen wordt de vraag gesteld of Wilders nog wel grip heeft op zijn partij.

Wilders staat in Den Haag juist bekend als een politiek leider die de touwtjes altijd stevig in handen houdt. Jarenlang liepen Kamerleden namens de PVV altijd strak mee in de partijlijn. Nu Wilders voor het eerst mee doet in een kabinet is een duidelijke scheiding zichtbaar. Een ingewijde bij een andere coalitiepartij merkt op dat PVV-ministers en staatssecretarissen steeds vaker naar NSC en VVD toe bewegen, tot onvrede van de partijleider.

Kiezers zien Wilders grip verliezen

Ook kiezers zien deze problemen. In een nieuwe peiling van het Hart van Nederland-panel zegt 62 procent van de PVV-stemmers te zien dat Wilders de grip lijkt te verliezen. Zijn populariteit onder de achterban daalt ook, staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) is in de laatste peiling net zo populair als Wilders. Ook zegt 45 procent van de PVV-stemmers te twijfelen over wat te doen bij de volgende verkiezingen. 33 procent denkt nog wel te gaan stemmen, maar mogelijk op een andere partij, en 12 procent denkt de volgende keer helemaal weg te gaan blijven uit het stemhokje.

Coenradie is één van de PVV'ers in het kabinet die steeds vaker openlijk afstand neemt van de partijkoers. Waar Wilders in de Tweede Kamer een fel tegenstander is van het vervroegd vrijlaten van gevangen om het tekort aan cellen op te vangen, zet zij als staatssecretaris dat beleid wel door. Ook uitte ze openlijk kritiek op haar partijgenoot Marjolein Faber in de lintjesrel. Dat kwam haar vandaag ook op kritiek te staan van een andere PVV'er in het kabinet. Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zegt haar opstelling de laatste weken te 'betreuren'.

Het is tekenend voor de slechte onderlinge verhoudingen binnen de PVV. Zo is het wekelijke gesprek dat kabinetsleden van partijen hebben met hun politiek leider bij de PVV de laatste tijd een aantal keer niet doorgegaan. Zo'n gesprek, een zogeheten bewindspersonenoverleg, is heel gebruikelijk bij alle partijen. Naar buiten toe zegt de PVV dat de gesprekken tussen Wilders en zijn kabinetsploeg niet door konden gaan vanwege agendaproblemen, maar bronnen vertellen Hart van Nederland dat onderlinge ruzies de werkelijke reden waren. Deze week zou het bewindspersonenoverleg van de PVV wel zijn doorgegaan.