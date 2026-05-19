Markuszower kibbelt met journalisten: 'Hoe vaak moet ik nog sorry zeggen?'

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower is bereid de racistische term 'omvolking' te vermijden, om te voorkomen dat hij anderen tegen de borst stuit. Maar hij neemt zijn woorden niet terug. "Dat woord triggert iets bij andere mensen, niet bij mij. Dus ik zal dat woord niet meer gebruiken", zegt hij dinsdag tegen onder anderen Hart van Nederland.

De term 'omvolking' wordt door de AIVD verbonden aan extreemrechtse complottheorieën, waarin wordt gesteld dat de bevolking vervangen zou worden. De PVV-afsplitser blijft bij zijn overtuiging dat Nederland 'omvolkt' wordt, zoals hij onlangs op een demonstratie zei. "Dat is stom van mij, ik zal dat niet meer doen", aldus Markuszower.

Ook zijn eerdere oproep om "maximaal proportioneel geweld" te gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen neemt hij niet terug. "Ik heb domme dingen gezegd, maar dat is verkeerd overgekomen. Dat is niet de boodschap die ik heb willen overbrengen." Meerdere organisaties hebben aangifte gedaan tegen Markuszower vanwege die geweldsoproep.

Reacties uit de Kamer

Premier Rob Jetten (D66) zei dat samenwerking in de Kamer met Markuszower moeilijk wordt als hij zijn woorden niet terugneemt. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zei dinsdag dat er sowieso geen sprake was van samenwerking, maar dat het iedereen vrijstaat om moties wel of niet te steunen. Hij noemt de term 'omvolking' een verschrikkelijke term die hij zelf nooit zal gebruiken.

Ook CDA-leider Henri Bontenbal zegt dat de minderheidscoalitie niet samenwerkt met Markuszower en de zes andere PVV-afsplitsers. Wel kunnen zij volgens hem moties steunen die de coalitie helpen.

De coalitie heeft in de Tweede Kamer maar 66 zetels en kan de zeven zetels van de fractie-Markuszower goed gebruiken als het kabinet 'over rechts' wil regeren. In de Eerste Kamer ligt dat anders: daar heeft Markuszower geen zetels. Ook rechtse partijen als JA21 hebben daar relatief minder zetels dan in de Tweede Kamer.