Jetten ziet ruimte voor hogere belasting op vermogen ondanks verzet VVD

Premier Rob Jetten denkt dat een hogere belasting op vermogen en bedrijfswinsten nog altijd mogelijk is, ondanks bezwaren van coalitiepartner VVD. Volgens de premier blokkeren de coalitiepartijen het voorstel van PRO en Volt niet. Die partijen willen vermogenden en bedrijven zwaarder belasten om de lasten voor werkenden te verlagen.

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De VVD ziet weinig in het plan. Kamerlid Wendy van Eijk stelde tijdens het belastingdebat dat het voorstel in strijd is met het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. Ze noemde het zelfs "ondenkbaar" dat de coalitie ermee zou instemmen.

Het kabinet deed eerder deze week meerdere handreikingen aan de oppositie. In de bovenstaande video legt politiek verslaggever Hannah Warnar het je uit.

Jetten ziet geen blokkade

Toch trekt Jetten een andere conclusie uit de woorden van de VVD. Volgens hem heeft de partij niet uitgesloten dat het voorstel alsnog steun krijgt. "Ik heb vanavond gehoord dat een coalitiefractie zegt: dat gaan we op de inhoud beoordelen."

De premier erkent dat een hogere belasting op vermogen gevoelig ligt binnen de coalitie. "Dat is geen makkelijke beoordeling. Dat zijn zware politieke keuzes die ook raken aan een coalitieakkoord." Volgens Jetten moeten de coalitiepartijen zelf afwegen wat het voorstel betekent voor de politieke verhoudingen.