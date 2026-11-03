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Provincies krijgen ruimte voor eigen stikstofaanpak rond natuur

Provincies krijgen ruimte voor eigen stikstofaanpak rond natuur

Beleid

Vandaag, 15:44

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Het kabinet geeft provincies meer ruimte bij de aanpak van stikstof rond gevoelige natuur. Daardoor kunnen de gebieden waarvoor beperkingen gelden kleiner worden. Wel moeten de stikstofdoelen gehaald blijven worden, wat kan betekenen dat de maatregelen in die zones juist strenger worden.

Afgelopen zomer kondigde landbouwminister Jaimi van Essen (D66) aan dat in een zone van 500 meter rondom stikstofgevoelige natuur strengere regels gaan gelden. Rond vijftien gebieden, vooral in Brabant en Drenthe, zou die zone zelfs 1000 meter breed worden. Boeren in die zones moeten zich aan strengere regels voor stikstofuitstoot houden dan hun collega's daarbuiten.

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Smallere zone

Nu wil Van Essen provincies meer mogelijkheden geven voor maatwerk. Provincies kunnen bijvoorbeeld besluiten de zone te vergroten. Dan krijgen meer boeren te maken met strengere regels, maar zijn die regels wel soepeler dan met een smallere zone. Dit kan ook andersom, als bijvoorbeeld een provincie besluit om alle boeren in de buurt van natuur te laten stoppen, illustreert een ingewijde.

Boerenorganisaties LTO en NAJK spraken de afgelopen weken intensief met het kabinet over de verdere uitwerking van de stikstofplannen. Zij pleitten onder andere voor meer flexibiliteit in de zones en meer ondersteuning van de overheid als boeren hun bedrijf willen verduurzamen. Ook waren ze erg kritisch op de norm voor een maximaal aantal koeien per hectare gras.

Steun voor originele plannen

Het kabinet heeft die gesprekken met boerenclubs steevast benoemd als mogelijkheid om de stikstofplannen te "verbeteren", niet om het beleid naar de hand van de boeren te zetten. Die boodschap was ook gericht aan grootste oppositiepartij PRO. Die partij heeft steun voor de originele plannen uitgesproken, mits ze niet afgezwakt worden.

Door ANP

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