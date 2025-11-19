Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
GL-PvdA bevestigt aangifte tegen PVV'ers om AI-beelden Timmermans

GL-PvdA bevestigt aangifte tegen PVV'ers om AI-beelden Timmermans

Debat

Vandaag, 19:43

Link gekopieerd

GroenLinks-PvdA heeft dinsdag aangifte gedaan tegen twee PVV'ers om AI-afbeeldingen die zij maakten van Frans Timmermans. Dat bevestigen de partij en het Openbaar Ministerie (OM) woensdag na berichtgeving van RTL Nieuws. De partij liet eerder al weten van plan te zijn de aangifte te doen.

Het gaat om Tweede Kamerlid Maikel Boon en voormalig Kamerlid Patrick Crijns. De twee zouden de beelden van de voormalige GroenLinks-PvdA-leider hebben gemaakt en verspreid via Facebook. Volgens Timmermans ging het om lasterlijke beelden. In de reacties onder de plaatjes stonden doodsbedreigingen. PVV-leider Geert Wilders bood Timmermans zijn excuses aan.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat de aangifte bestudeerd wordt. Dit gebeurt samen met een politieteam dat speciaal is ingericht voor bedreigingen rond politici. Ze kan niet zeggen wanneer er ontwikkelingen worden verwacht naar aanleiding van de aangifte.

Na de verkiezingen vertrok Timmermans als partijleider van GroenLinks-PvdA:

Timmermans stapt op na verkiezingsnederlaag
2:43

Timmermans stapt op na verkiezingsnederlaag

Door ANP

Lees ook

Wilders biedt excuses aan Timmermans aan om AI-afbeeldingen: 'Ongepast'
Wilders biedt excuses aan Timmermans aan om AI-afbeeldingen: 'Ongepast'
GL-PvdA doet aangifte om AI-afbeeldingen van Timmermans
GL-PvdA doet aangifte om AI-afbeeldingen van Timmermans
Timmermans vindt excuses van Wilders voor AI-plaatjes onvoldoende
Timmermans vindt excuses van Wilders voor AI-plaatjes onvoldoende

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.