Timmermans vindt excuses van Wilders voor AI-plaatjes onvoldoende

Frans Timmermans neemt niet zonder meer genoegen met de excuses die PVV-voorman Geert Wilders heeft aangeboden voor het gedrag van twee van zijn fractiegenoten. De leider van GroenLinks-PvdA noemt die "gratuit" zolang Wilders geen actie onderneemt tegen de Kamerleden die met AI gemaakte nepbeelden van hem zouden hebben verspreid.

Wilders bood maandagochtend via X excuses aan nadat De Volkskrant over de omstreden afbeeldingen had bericht. "Altijd mooi", zei Timmermans in het radioprogramma Sven op 1. "Maar ik wil toch wel even weten wat er met die twee volksvertegenwoordigers gebeurt, die in plaats van voor hun kiezers op te komen op zolderkamertjes dit soort plaatjes zitten te maken, met doodsbedreigingen tot gevolg."

Timmermans noemt het "heel ernstig dat volksvertegenwoordigers zich daartoe verlagen". Hij kondigde eerder al aan aangifte te doen en ziet in de excuses van Wilders geen aanleiding daarvan af te zien. Wat hem betreft keren Maikel Boon en Patrick Crijns, de nummers 23 en 34 op de kandidatenlijst van de PVV, niet terug in de Tweede Kamer. "Hiervoor is geen plaats in dit parlement."

Wilders beticht Timmermans in een nieuwe tweet van een "dubbele moraal", omdat die het zelf geen probleem vindt dat op zijn kieslijst twee mensen staan die betrokken zijn bij The Rights Forum. Die organisatie verspreidde onlangs posters van rechtse lijsttrekkers met de tekst: "Zij kozen voor genocide". Dat vond BBB-leider Caroline van der Plas zo bedreigend dat zij daar aangifte van deed.

Bij The Rights Forum zitten Hedy d'Ancona en Jan Pronk in de Raad van Advies. Beiden staan op onverkiesbare plekken op de lijst van GroenLinks-PvdA, als zogenoemde lijstduwers. Timmermans zei vorige week bij Nieuwsuur dat hij het met de strekking van de posters niet eens is, maar dat hij de kwestie niet zo ernstig vindt dat hij de twee daarop gaat aanspreken.