Wilders biedt excuses aan Timmermans aan om AI-afbeeldingen: 'Ongepast'

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn excuses aangeboden aan Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA, nadat maandag bekend werd dat de partij aangifte gaat doen vanwege mogelijk lasterlijke afbeeldingen die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt van Timmermans. Wilders vindt de actie, die mogelijk is opgezet door twee PVV-Kamerleden, 'ongepast en ongehoord'. Dat meldt de PVV-leider op X.

Maandag meldde de Volkskrant dat Groenlinks-PvdA aangifte gaat doen van AI-afbeeldingen die op de Facebookpagina 'Wij doen geen aangifte tegen Geert Wilders' stonden. Volgens de krant zijn de makers van de afbeeldingen PVV-Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns.

"Ongepast en ongehoord. Ik neem er afstand van. Site is offline. Excuses aan collega Timmermans", laat Geert Wilders van de PVV op X weten.

De mogelijk lasterlijke afbeelding is volgens de Volkskrant een plaatje waarop Timmermans in handboeien door agenten wordt afgevoerd. Het zou amper van echt te onderscheiden zijn. Het Team Bedreigde Politici van de politie zei tegen de krant dat onderzoek wordt gedaan naar de Facebookpagina.