Denise raakte verlamd door lachgas: 'Ik kon niet meer lopen, niet meer praten'

Bijna een jaar geleden werd het recreatief gebruik, bezit en de handel in lachgas verboden, op 1 januari 2023. Toch blijft het gebruik van lachgas een groot probleem. Hoewel het aantal gebruikers van lachgas in de afgelopen jaren is afgenomen, is problematisch gebruik nog niet verdwenen, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut.

Steeds meer gebruikers schakelden al vóór het verbod over op grotere gasflessen om ballonnen te vullen, wat leidde tot hogere doseringen en frequenter gebruik. Dit verhoogt het risico op ernstige gezondheidsklachten, zoals neurologische schade, tintelingen en zelfs verlamming.

Verlamd

Iemand die daarover mee kan praten, is Denise (24). Ze gebruikte zó veel lachgas, dat ze voor 90 procent verlamd raakte. "Mijn lichaam functioneerde niet meer. Ik kon nauwelijks nog bewegen, voelde niets meer in mijn handen of voeten. Ik kon niet meer lopen, niet meer praten", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

"Ik ging van één tank, naar twee tanks. Het was niet meer normaal. H et is een roesje van een halve minuut tot een minuut. Als het ophoudt, wil je weer een ballon." Na intensieve behandelingen en B12-injecties is Denise grotendeels hersteld, maar ze maakt zich nog steeds zorgen dat lachgasflessen zo gemakkelijk online verkrijgbaar zijn. "M ensen moeten beseffen dat het echt gevaarlijk is."

Hardnekkige gebruikersgroep

Volgens Alex van Dongen van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron is de strijd tegen lachgas nog niet gewonnen. “Het verbod op lachgas helpt om het aantal gebruikers te verminderen, maar de problemen onder de hardnekkige gebruikersgroep blijven groot,” legt hij uit. “Veel van hen vallen terug in oude patronen, en vaak is het lastig om ze van hun verslaving af te helpen. De verslaving is enorm krachtig en mensen hebben moeite om afspraken na te komen."

Van Dongen deelt de zorgen van Denise en ziet ook dat lachgas nog steeds eenvoudig online te verkrijgen is. Experts zoals hij dringen aan op strengere regelgeving en betere handhaving van het verbod, vooral wat betreft de online verkoop van lachgas.

Handhaving kent uitdagingen

Het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) erkent dat, ondanks het lachgasverbod, recreatief gebruik van lachgas nog steeds voorkomt. "Het beeld dat lachgas nog steeds vrijelijk te bestellen valt via het internet, klopt niet," laat een woordvoerder van het ministerie weten aan Hart van Nederland.

Het ministerie benadrukt dat de handel in lachgas strafbaar is op grond van de Opiumwet en dat hier actief tegen wordt opgetreden. Volgens VWS heeft het verbod al een positieve impact gehad: het aantal gebruikers is afgenomen en het aantal politie-incidenten gerelateerd aan lachgas is sterk gedaald.

"De handhaving van de online verkoop van lachgas kent uitdagingen die niet beperkt zijn tot de verkoop van lachgas, maar breder gelden voor de online verkoop van verboden middelen. Samen met het Openbaar Ministerie en politie wordt gekeken hoe hier stappen in kunnen worden gezet," aldus de woordvoerder.