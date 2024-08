Automobilist rijdt van viaduct, lachgascilinders aangetroffen

Drie inzittenden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt toen hun auto van een viaduct reed. Dit gebeurde rond 03.30 uur in het Noord-Brabantse Steenbergen.

De 23-jarige bestuurder verloor de macht over het stuur en reed van het talud af op de Ringweg Oost, meldt de politie. Vervolgens kwam de auto terecht in het water langs de Kapelaan Kockstraat. Alle inzittenden raakten gewond, maar konden wel zelf uit de auto komen. De brandweer heeft daarna het water doorzocht omdat er mogelijk een vierde persoon in de auto zou zitten. Uiteindelijk is niemand aangetroffen.

Na het ongeluk vond de politie cilinders met lachgas in de auto. Bij de bestuurder is een bloedtest afgenomen.

ANP