Lachgas-hype lijkt voorbij: scholieren houden zich nu vooral hiermee bezig

De lachgas-hype lijkt voorbij; middelbare scholieren houden zich nu met andere dingen bezig. Vapen en online gokken is op dit moment razend populair. Dat blijkt uit de ScholierenMonitor 2023 van het Trimbos-instituut, een onderzoek naar middelengebruik, digitaal gedrag en mentale gezondheid onder jongeren tussen de 10 en 16 jaar.

Vapen is onder scholieren nu populairder dan roken. Vorig jaar had 14,3 procent van de middelbare scholieren in de laatste maand een vape gebruikt. Het percentage scholieren dat een sigaret heeft gerookt lag op 8,5 procent.

Online gokken

Ook online gokken is bij jongeren in trek. Een op de vijftien middelbare scholieren zette vorig jaar online geld in, voornamelijk op sportweddenschappen. Vooral jongens doen aan online gokken. Ruim een op de tien jongens heeft in 2023 online gegokt, tegenover slechts 1,9 procent van de meisjes.

Het aantal scholieren dat lachgas gebruikt, is daarentegen gedaald. In 2023 heeft 2 procent van de scholieren in het laatste jaar lachgas gebruikt. In 2019 was dit nog 6,7 procent. Het gebruik van andere drugs bleef vergeleken met eerdere jaren onveranderd.

ANP