Politie ontdekt ruim 400 lachgastanks in woning van vrouw (25) in Spijkenisse

In een woning in Spijkenisse heeft de politie meer dan vierhonderd lachgastanks aangetroffen, waarvan twintig nog vol waren. De ontdekking volgde op meldingen van verdachte activiteiten in de buurt.

Buurtbewoners hadden al langere tijd vermoedens dat er iets niet in de haak was. Bij de politie maakten ze meldingen van vreemde geluiden op ongebruikelijke tijdstippen. De buurtbewoners probeerden bewijs te verzamelen en schakelden vervolgens de politie in, die maandagavond werd getipt dat er mogelijk opnieuw lachgas zou worden afgeleverd op het betreffende adres.

Gevaarlijk

Bij de doorzoeking trof de politie naast de twintig volle tanks ook iets meer dan vierhonderd lege cilinders aan. "Lege lachgascilinder zijn niet zo gevaarlijk, maar het kan wel gevaarlijk zijn als ze vol zijn en met zo veel", legt een politiewoordvoerder uit aan Hart van Nederland.

Een vrouw van 25 jaar oud uit Spijkenisse is aangehouden vanwege de vele hoeveelheid lachgas in haar woning. "Nu wordt onderzocht wat ze met dat lachgas deed", aldus de politie. De lachgastanks zijn door de politie in beslag genomen.