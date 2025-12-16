Rotterdam grijpt in: maatregelen tegen daklozen na aanhoudende overlast

Drugsgebruik, slapen en poepen in portieken zorgen al langere tijd voor ergernis en overlast in Rotterdam. Dit jaar lijkt een nieuw dieptepunt bereikt. Buurtbewoners hebben massaal geklaagd bij de gemeente. Het stadsbestuur komt nu met een nieuwe, strengere aanpak voor daklozen die overlast veroorzaken. Wie geen hulp wil accepteren, riskeert een boete of een gebiedsverbod.

Het aantal daklozen in Rotterdam neemt toe. Jaarlijks melden zich zo'n 2.500 mensen bij de opvang, exclusief de zogenoemde buitenslapers.

Overlast in Rotterdam is een groot probleem, Hennie van Schaik, van Wijkraad Dijkzigt Oude Westen vertelt in onderstaande video waar bedrijven en buurtbewoners last van hebben:

2:18 Rotterdamse buurten zien overlast daklozen en verslaafden oplaaien

Volgens woordvoerder Rob Hageman van de gemeente Rotterdam zijn de daklozen onderverdeeld in drie groepen, zo vertelt hij aan Hart van Nederland. De eerste groep bestaat uit mensen met een zorgvraag, zoals psychische problemen, schulden of een verslaving. Een tweede groep zijn de zogenoemde economische daklozen, mensen die bijvoorbeeld door een echtscheiding of ontslag hun woning kwijtraakten. Tot slot is er een groep niet-gedocumenteerde mensen, zoals afgewezen asielzoekers. Volgens Hageman zijn er op dit moment zo'n 70 daklozen in beeld die het meeste overlast veroorzaken.

Nieuwe aanpak

De gemeente grijpt nu hard in om de overlast terug te dringen. "We gaan maatwerk leveren, kijken naar wat de verschillende daklozen nodig hebben en daarop de zorg aanpassen", zegt Hageman.

Sinds enkele weken zijn speciale teams actief die zich richten op de groep bekende overlastgevers. In deze teams werken onder andere verslavingszorg, schuldhulpverlening, politie, handhavers en zorginstellingen samen. Het doel: onderdak en passende zorg bieden, en daarmee de overlast verminderen.

Hulp weigeren

Wie hulp weigert of blijft zorgen voor overlast, kan rekenen op een boete of een gebiedsverbod. "Als er overlast wordt veroorzaakt of regels worden overtreden, delen handhavers eerst gebiedverboden uit. Daklozen hebben hoogstwaarschijnlijk weinig geld te besteden en geldboetes gaat het probleem niet verhelpen", vertelt Hageman. "Het nieuwe beleid is er omdat we daklozen willen helpen. We willen ze niet nog verder de afgrond in duwen."

Ook het in beslag nemen van bedelgeld behoort tot de mogelijkheden. Volgens de gemeente is deze maatregel bedoeld om criminele netwerken uit Oost-Europa tegen te gaan. Die sturen bedelaars de straat op en eisen aan het eind van de dag al het opgehaalde geld op. "Dit is vaak een vorm van mensenhandel", aldus de woordvoerder.

Bedelen blijft toegestaan, zolang het geen overlast veroorzaakt en de bedelaar zich respectvol gedraagt en het geld voor zichzelf gebruikt, bijvoorbeeld om eten te kopen.

Werkt de nieuwe aanpak?

Of de nieuwe aanpak werkt, is nog niet duidelijk. "Deze mensen zijn al jarenlang dakloos, dus het zal tijd kosten om verbetering te zien", zegt Hageman. Toch is op sommige plekken in de stad al minder overlast merkbaar. Zo was er eerder veel hinder op een druk kruispunt door daklozen die flessen verzamelden en het verkeer ophielden. Inmiddels is het daar rustiger, en stroomt het verkeer beter door.