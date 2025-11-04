'Dakloze vrouw steekt camping die haar tijdelijk onderdak bood in brand'

Wat begon als een warm gebaar, is geëindigd in een drama. De eigenaren van boerderijcamping Hoeve Bouwlust in Maasland boden een 41-jarige dakloze vrouw uit Den Haag tijdelijk onderdak. Maar toen ze zaterdag weg moest, omdat het campingseizoen erop zat, ging het helemaal mis: de vrouw zou volgens Omroep West uit woede de hooischuur in brand hebben gestoken.

De politie kreeg zaterdag rond 11.10 uur melding van de brand in Maasland. Ter plaatse bleek dat getuigen hadden gezien dat de brand was aangestoken door een vrouw. De verdachte, een 41-jarige vrouw, was gevlucht en niet meer op het terrein. "Er is toen een zoekslag gemaakt naar haar", laat een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland weten. "Zij is uiteindelijk in Schipluiden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau".

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Volgens de regionale omroep verbleef de vrouw enkele weken op de camping via stichting Veldwerk Haaglanden. Die organisatie helpt mensen zonder vaste woonplek of met psychische problemen. Voor haar was al een nieuw onderkomen geregeld in Den Haag, maar dat plan liep anders. Eigenaresse Wil de Vette vertelt aan Omroep West dat ze nog steeds is aangeslagen: "Zeker omdat het vuur is aangestoken door één van onze gasten".

Vrouw weigerde te vertrekken

Veldwerker Gijs van der Tang wilde de vrouw zaterdag ophalen, maar ze weigerde te vertrekken. "Ze zei letterlijk: ik ga niet weg", vertelt hij tegen de omroep. "Even later zag ik rook uit de hooischuur komen. Gasten hebben gezien hoe ze de vlam erin stak". De brand breidde zich snel uit, gelukkig was de brandweer er op tijd bij. Helaas kon niet worden voorkomen dat een deel van het erf zwaar beschadigd raakte.

Receptie en streekwinkel compleet verwoest

De receptie en streekwinkel zijn compleet verwoest en alles ruikt nog naar rook en bluswater, vertelt eigenaar Wil aan Omroep West. Er is niemand gewond geraakt, maar het doet de eigenaren veel pijn: "Toch blijft het ongelooflijk dat je in tien minuten tijd iemands levenswerk zo naar de kloten kan helpen. Dat is echt niet te begrijpen", aldus Wil.