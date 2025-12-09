Gemeenten waarschuwen dakloze moeders: 'Als we je op straat zien, nemen we je kind mee'

Meerdere Nederlandse gemeenten sturen dakloze moeders weg bij de opvang met een harde waarschuwing: wie geen onderdak vindt, loopt het risico haar kind kwijt te raken. Dat meldt onderzoeksplatform Investico na gesprekken en dossieronderzoek voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Advocaten en hulpverleners noemen het in strijd met mensenrechten, en zien dat vrouwen uit angst voor het loket liever op straat blijven leven.

Bij toegangsloketten voor opvang krijgen vrouwen soms direct te horen dat er een melding komt bij Veilig Thuis als zij niet zelf onderdak vinden. Een moeder in Rotterdam kreeg zelfs de zin te horen: "Als we je op straat zien, nemen we je kind mee". Volgens 26 advocaten, hulpverleners en lokale ombudsmannen gebeurt dit vooral in Amsterdam, Rotterdam en Almere, maar ook in onder meer Den Haag en Groningen.

Er zijn bijna 29.000 daklozen in Nederland, waaronder ook duizenden kinderen:

Twee groepen moeders

De dreigementen lijken volgens het onderzoeksplatform vooral gericht op twee groepen: vrouwen zonder Nederlandse nationaliteit met een kind dat wél Nederlands is en Nederlandse moeders die na verblijf in het buitenland dakloos terugkomen. Vaak gaat het om vrouwen van kleur. Rechters tikten gemeenten meermaals op de vingers omdat zij de belangen van het kind onvoldoende meewegen bij een afwijzing.

Uit rechtbankvonnissen en gemeentestukken blijkt dat sommige gemeenten deze moeders zien als een groep die de noodopvang te veel belast. In sommige gevallen heeft de gemeente aangeboden om het kind tijdelijk in een pleeggezin te plaatsen, waardoor moeder en kind worden gescheiden. Ook komt het voor dat vrouwen onder druk worden gezet om een vertrekregeling te accepteren, terwijl dit betekent dat een Nederlands kind het land zou moeten verlaten.

Afschuiven van probleem

Veilig Thuis reageert scherp en zegt dat hun organisatie niet bedoeld is om dakloosheid op te lossen. "Het is ongelooflijk kwalijk dat een probleem van dakloosheid wordt verschoven naar kindermishandeling of huiselijk geweld." De Amsterdamse kinderombudsman herkent het probleem en waarschuwt dat gemeenten vooroordelen gebruiken om moeders weg te sturen.

De betrokken gemeenten ontkennen volgens Investico structurele dreigementen.