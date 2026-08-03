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Tuinbouwbedrijven vragen waterschap om versoepeling van sproeiverbod

Beleid

Vandaag, 15:25

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Tuinbouwbedrijven hebben het Zuid-Hollandse waterschap Delfland gevraagd om een uitzondering te maken op het sproeiverbod dat woensdag ingaat. Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland wil dat er praktische oplossingen komen om de schade voor telers te beperken. Zo pleit de organisatie ervoor om gewassen 's nachts wel te mogen beregenen met water uit sloten.

Het blijft de komende dagen nog flink warm en droog. Het volledige weerbericht is te zien in bovenstaande video.

Het Hoogheemraadschap van Delfland, dat het water tussen Den Haag en Rotterdam beheert, stelt vanwege de droogte voor het eerst een zogeheten onttrekkingsverbod in. Dat betekent dat geen water meer gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen.

Gevolgen van sproeiverbod

Volgens Glastuinbouw Nederland heeft dat gevolgen voor zo'n 150 bedrijven in de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Zij telen groenten waaronder courgette, radijs en sla, en bloemen als chrysanten, fresia's en alstroemeria's. Deze gewassen staan in de volle grond en krijgen water uit bassins met opgeslagen regenwater, maar ook uit sloten.

Door ANP

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