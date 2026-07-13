Feitelijk watertekort dreigt in Nederland: dit zijn de gevolgen

Nederland krijgt mogelijk deze week officieel te maken met een feitelijk watertekort. Dat betekent niet dat er geen water meer uit de kraan komt, maar wel dat het beschikbare zoete water schaarser wordt en zorgvuldiger verdeeld moet worden. Volgens meteoroloog Dennis Wilt is de situatie uitzonderlijk.

De eerste helft van de zomer verloopt extreem droog. Al weken valt er nauwelijks regen, terwijl de temperaturen hoog blijven. Daardoor dalen de waterstanden in de rivieren en stijgt de vraag naar water. Grasvelden kleuren geel, sloten vallen droog en in steeds meer regio's gelden sproei- en onttrekkingsverboden. Ook de rivierstanden zijn voor halverwege juli uitzonderlijk laag en het neerslagtekort behoort inmiddels tot de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de metingen.

De komende dagen blijft het warm en houdt de droogte aan, zoals te zien in het weerbericht bovenaan dit artikel.

Feitelijk watertekort

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) waarschuwde begin deze maand al voor een dreigend watertekort. Nu lijkt Nederland over te gaan naar fase 2: een feitelijk watertekort. Dat betekent dat waterbeheerders keuzes moeten maken over de verdeling van het beschikbare zoete water. Drinkwater en waterveiligheid krijgen daarbij voorrang, gevolgd door onder meer de energievoorziening, natuur, landbouw en scheepvaart.

Vooral boeren en schippers zullen de gevolgen als eerste merken. Boeren kunnen vaker te maken krijgen met beregeningsverboden. Binnenvaartschepen kunnen door de lage waterstanden minder vracht vervoeren. Ook voor particulieren kunnen de gevolgen merkbaar worden. Zo kunnen sproeiverboden worden uitgebreid, neemt de kans op blauwalg toe en groeit het risico op natuurbranden. Drinkwaterbedrijven verwachten geen tekort aan kraanwater, maar roepen wel op om er verstandig mee om te gaan.

Eén bui niet genoeg

Volgens Wilt is één flinke regen- of onweersbui niet voldoende om het probleem op te lossen. Na een lange droge periode stroomt regenwater vaak snel weg, waardoor het grondwater nauwelijks wordt aangevuld. Voor echt herstel is langdurige, rustige regen nodig. Die staat voorlopig echter niet op de weerkaarten, waardoor het neerslagtekort de komende dagen waarschijnlijk verder oploopt.