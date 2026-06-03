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Bezwaar lokale Pro-partijen tegen naamswijziging GroenLinks-PvdA afgewezen

Beleid

Vandaag, 10:23

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De Raad van State heeft geoordeeld dat GroenLinks-PvdA de naam PRO (Progressief Nederland) mag gebruiken. Lokale partijen maakten bezwaar tegen de naamswijziging vanwege de vele bestaande partijen met 'pro' in hun naam.

Dario Castiglione, raadslid van ProVeenendaal en initiatiefnemer van het bezwaar namens de lokale partijen, laat aan Hart van Nederland weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak: "We hebben geen gelijk gekregen van de Raad van State. Dat vinden we erg jammer en teleurstellend."

In de bovenstaande video spraken we eerder met Dario Castiglione van ProVeenendaal over de verbazing binnen zijn partij over de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA.

Vervelende gevolgen

Hij wijst vooral op de mogelijke gevolgen van de naamkeuze: "Er zijn zo'n 50 partijen die de naam pro of 'progressief' gebruiken. Dat GroenLinks-PvdA nu de afkorting PRO gaat gebruiken, kan vervelende gevolgen hebben, onder andere in de media, waar onduidelijkheid kan ontstaan over wie welke uitspraken doet."

Volgens Castiglione is het probleem breder dan alleen verwarring in de media: "Het is voor burgers niet altijd duidelijk welke partij wordt bedoeld. Daarnaast bestaat het risico dat lokale partijen die midden- of rechts georiënteerd zijn, worden geassocieerd met een landelijke linkse partij. Ook kunnen er in het stemhokje fouten worden gemaakt doordat het verkeerde bolletje wordt ingekleurd."

Een woordvoerder van GroenLinks-PvdA laat aan Hart van Nederland weten dat de partij niet ingaat op de uitspraak van de Raad van State.

Door Redactie Hart van Nederland

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