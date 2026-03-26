Nieuwe partijnaam PRO valt slecht, zelfs GL-PvdA-stemmers kritisch

De nieuwe naam Progressief Nederland (PRO) van GroenLinks en PvdA kan op weinig enthousiasme rekenen, zelfs niet onder de eigen achterban. Dat blijkt uit Hart van Nederland Panel-onderzoek onder mensen die bij de vorige verkiezingen op GroenLinks-PvdA stemden.

Bij GroenLinks-PvdA zelf zijn ze wel enthousiast over hun nieuwe naam, is te zien in de video bovenaan.

Onder de eigen achterban vindt slechts 41 procent de naam voor de nieuwe fusiepartij een goede keuze. Een grotere groep, 44 procent, noemt het juist geen goede naam. De rest heeft er geen mening over.

In Nieuws van de Dag werd de nieuwe naam van de politieke partij uitvoerig besproken, onder anderen met Mona Keijzer en Victor Vlam.

Hoewel veel GL-PvdA-kiezers kritisch zijn, zegt een meerderheid van 64 procent wel dat de naam past bij waar de partij voor staat.

Waarom roept de naam zoveel kritiek op?

De kritiek zit vooral in wat mensen missen. Onder GL-PvdA-stemmers zegt 36 procent dat er iets 'sociaals' ontbreekt in de naam. Ook vindt 24 procent de naam te algemeen en noemt 21 procent hem weinig onderscheidend.

Kijk je naar alle Nederlanders, dan is de kritiek nog steviger. Slechts 19 procent vindt Progressief Nederland een goede naam, tegenover 51 procent die het geen goede keuze noemt. Ook zegt slechts 29 procent dat de naam volgens hen past bij de partij.

Het woord 'progressief' zelf ligt voor veel mensen gevoelig. 36 procent van alle Nederlanders zegt dat dit woord hen niet aanspreekt. Daarnaast vindt 26 procent dat de naam te weinig zegt over de partij en mist 20 procent opnieuw een sociaal element.

Ook speelt mee dat mensen moeite hebben om de nieuwe naam te herkennen. Een deel van de ondervraagden zegt de oude namen GroenLinks en PvdA te missen, of vindt de nieuwe naam te vaag en te weinig onderscheidend.