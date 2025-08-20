Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na één klacht: gemeente Terneuzen eist sloop van kinderhut in Philippine

Beleid

Gisteren, 22:11

Link gekopieerd

In het Zeeuwse Philippine heeft een groep van zo’n dertig kinderen tussen de 4 en 9 jaar deze zomer een hut gebouwd in de bosjes van een woonwijk. In het dorp is verder weinig voor de jonge jeugd. De gemeente ziet dat anders en stelt dat zij, na het ontvangen van één klacht en een handhavingsverzoek, verplicht is de hut te verwijderen.

"Sinds afgelopen mei zijn de kinderen begonnen met het bouwen van een hut," vertelt vader Joël Scherbeijn, van de kinderen Norah (6) en Liam (8), aan Hart van Nederland. De kinderen kregen van buurtbewoners stoelen, pallets en eten en drinken. "Van de pallets hebben ze een hoekbank gemaakt," aldus Joël.

Lees ook:

Dorpen leeg, steden vol? Niks daarvan, zegt Achterhoekse Megchelen
Dorpen leeg, steden vol? Niks daarvan, zegt Achterhoekse Megchelen

Eén klacht

De gemeente Terneuzen ontving deze zomer een klacht van een omwonende. De kinderen zouden te veel geluidsoverlast veroorzaken. Deze klacht leidt ertoe dat de gemeente de hut weg wil halen.

"We begrijpen er niks van," zegt vader Joël. De ouders hebben vermoedens over wie de klacht heeft ingediend en hebben geprobeerd in gesprek te gaan, maar zonder succes. "Ze was niet thuis."

Weinig speelplekken

Joël is vooral boos op de gemeente. "De kinderen spelen fijn en veilig op de huidige plek. Dat doen ze ook omdat de gemeente niks organiseert voor de jonge jeugd." Volgens hem gebruikte de gemeente vorig jaar hun speelbudget om een kabelbaan aan te leggen. "Maar die kabelbaan ligt aan de andere kant van het dorp, voorbij het water. Dat is veel te ver voor 4-jarigen om zelfstandig naartoe te gaan. Bovendien is de kabelbaan zo stroef als wat."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

De gemeente stelt daarentegen vast dat er in Philippine tussen 2023 en 2025 drie speelvoorzieningen een "update" hebben gekregen en zijn uitgebreid "met onder andere een speelkooi, toestellen voor peuters en nieuwe (inclusieve) speeltoestellen".

Raadsvragen

Voormalig raadslid Patrick van der Hoeff (PVV) kwam onlangs kijken bij de hut. Volgens Joël Scherbeijn vond ook hij het belangrijk dat de hut blijft. Daarna stelde de lokale PVV raadsvragen. "Wij hopen dat de gemeente wacht met het weghalen van de hut tot ten minste de beantwoording van die vragen," aldus Joël.

De gemeente zegt de vragen binnen 30 dagen te beantwoorden, maar laat alvast weten: "Het is niet toegestaan om een hut te plaatsen op gemeentegrond. De hut moet daarom vrijdag 22 augustus opgeruimd zijn. We snappen dat dit een teleurstelling is voor de kinderen," aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.

Lees ook

Brandweer bevrijdt volwassen man uit kinderschommel: zat anderhalf uur vast
Brandweer bevrijdt volwassen man uit kinderschommel: zat anderhalf uur vast
Bewoners Almere overrompeld: geliefde speeltuin plots weggehaald
Bewoners Almere overrompeld: geliefde speeltuin plots weggehaald

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.