Na één klacht: gemeente Terneuzen eist sloop van kinderhut in Philippine

In het Zeeuwse Philippine heeft een groep van zo’n dertig kinderen tussen de 4 en 9 jaar deze zomer een hut gebouwd in de bosjes van een woonwijk. In het dorp is verder weinig voor de jonge jeugd. De gemeente ziet dat anders en stelt dat zij, na het ontvangen van één klacht en een handhavingsverzoek, verplicht is de hut te verwijderen.

"Sinds afgelopen mei zijn de kinderen begonnen met het bouwen van een hut," vertelt vader Joël Scherbeijn, van de kinderen Norah (6) en Liam (8), aan Hart van Nederland. De kinderen kregen van buurtbewoners stoelen, pallets en eten en drinken. "Van de pallets hebben ze een hoekbank gemaakt," aldus Joël.

Eén klacht

De gemeente Terneuzen ontving deze zomer een klacht van een omwonende. De kinderen zouden te veel geluidsoverlast veroorzaken. Deze klacht leidt ertoe dat de gemeente de hut weg wil halen.

"We begrijpen er niks van," zegt vader Joël. De ouders hebben vermoedens over wie de klacht heeft ingediend en hebben geprobeerd in gesprek te gaan, maar zonder succes. "Ze was niet thuis."

Weinig speelplekken

Joël is vooral boos op de gemeente. "De kinderen spelen fijn en veilig op de huidige plek. Dat doen ze ook omdat de gemeente niks organiseert voor de jonge jeugd." Volgens hem gebruikte de gemeente vorig jaar hun speelbudget om een kabelbaan aan te leggen. "Maar die kabelbaan ligt aan de andere kant van het dorp, voorbij het water. Dat is veel te ver voor 4-jarigen om zelfstandig naartoe te gaan. Bovendien is de kabelbaan zo stroef als wat."

De gemeente stelt daarentegen vast dat er in Philippine tussen 2023 en 2025 drie speelvoorzieningen een "update" hebben gekregen en zijn uitgebreid "met onder andere een speelkooi, toestellen voor peuters en nieuwe (inclusieve) speeltoestellen".

Raadsvragen

Voormalig raadslid Patrick van der Hoeff (PVV) kwam onlangs kijken bij de hut. Volgens Joël Scherbeijn vond ook hij het belangrijk dat de hut blijft. Daarna stelde de lokale PVV raadsvragen. "Wij hopen dat de gemeente wacht met het weghalen van de hut tot ten minste de beantwoording van die vragen," aldus Joël.

De gemeente zegt de vragen binnen 30 dagen te beantwoorden, maar laat alvast weten: "Het is niet toegestaan om een hut te plaatsen op gemeentegrond. De hut moet daarom vrijdag 22 augustus opgeruimd zijn. We snappen dat dit een teleurstelling is voor de kinderen," aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.