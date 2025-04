Bewoners Almere overrompeld: geliefde speeltuin plots weggehaald

Ineens was die weg: het geliefde speeltuintje wat heel de buurt samenbracht. De bewoners in de Trommelstraat in Almere wisten dat er in 2019 een nieuw beleid is aangenomen wat oude speeltoestellen weg zou halen. Maar op tekeningen van de gemeente stond hun toestel 'op groen'. Geen paniek dus, totdat de graafmachines kwamen.

Foutje bedankt, de gemeente had met de groene aanduiding niet bedoeld dat de hele speeltuin zou blijven. Alleen de helft van het voetbalveldje zou blijven, de speeltoestellen zouden toch verdwijnen. En nu, een half jaar nadat de graafwerkzaamheden zijn begonnen, is vrijwel alles weg. Alleen een half voetbalveldje staat er nog, omheind door beton.

De enige optie voor de kinderen is een speeltuin bij de school. Maar daarvoor moeten ze een drukke busbaan over. "Onze kinderen hebben nu geen veilige plek meer om te spelen", vertelt een boze Marjolein Greve. Ze woont met haar gezin al jaren in Almere en haar kinderen spelen altijd in het speeltuintje in hun hofje.

Zelf schoffelen

De gemeente Almere geeft toe dat er in de communicatie een fout is gemaakt. In een brief aan de gemeenteraad wordt toegegeven dat met bewoners "onterechte informatie" is gedeeld. Als tegemoetkoming komt er één toestel terug, op voorwaarde dat bewoners het onderhoud zelf regelen. Dat betekent onder meer zelf schoffelen en prullenbakken legen. Buurtbewoners noemen dat onacceptabel. "Dat wij dus moeten gaan schoffelen om alles netjes te krijgen. Dat is toch van de zotte", zegt Greve.

Fractievoorzitter Ton Theunis van de Almere Partij nam vrijdag een kijkje in de straat en spreekt van een veel breder probleem. "Ik heb al twee keer eerder een speeltuintje weten te redden." Hij noemt situaties waarbij toestellen door buurtbewoners zelf waren betaald en tóch verwijderd werden. In één geval werd er een tafeltennistafel teruggezet "die ergens uit de opslag kwam. Daar zaten deuken, gaten en hakenkruizen in. Dat kon echt niet."

Over de situatie in de Trommelstraat is hij duidelijk: "Met de Trommelstraat waar het nu nog leeft, is het niet oké wat de gemeente van hen vraagt. Ze moeten zelf gaan schoffelen, prullenbakken legen, klein onderhoud doen en groot onderhoud melden aan de gemeente. Dat is niet oké."

Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat Almere niet op zichzelf staat. 24 procent van de ouders in Nederland noemt een tekort aan speelplekken als belemmering voor hun kind om buiten te spelen. Ook 14 procent van de kinderen zelf vindt dat.