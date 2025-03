Dorpen leeg, steden vol? Niks daarvan, zegt Achterhoekse Megchelen

De dorpen lopen leeg, de steden stromen vol. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS, die de ontwikkeling over een periode van tien jaar in kaart brengen. Tussen 2011 en 2021 is de verstedelijking in Nederland toegenomen, terwijl veel kleine dorpen steeds verder leeglopen. Maar niet allemaal. Eén dorp, bewoond door onverzettelijke Achterhoekers, biedt dapper weerstand tegen deze trend en weet het inwoneraantal al die jaren stabiel te houden.

In tegenstelling tot het beroemde Gallische dorp van Asterix en Obelix, ligt Megchelen niet in het westen, maar juist in het oostelijke puntje van Nederland. In het afgelopen decennium kromp het dorp slechts met 0,7 procent. De reden? Een reeks slimme initiatieven die ervoor zorgen dat inwoners niet massaal vertrekken.

Zo namen de inwoners van het grensdorp het heft in eigen handen en openden ze hun eigen dorpswinkel, die in de plaatselijke school is gevestigd. Hierdoor blijft de school bruisend en levendig. Ook zetten ze in op toerisme door het uitbreiden van meerdere B&B’s en samenwerken met Duitse buren. En terwijl in veel dorpen het woningaanbod achterblijft, wacht Megchelen niet op woningcorporaties. Daar bouwen ze hun huizen voor een groot deel zelf.