Winteropvang voor daklozen in grote steden open vanwege kou

Winteropvang voor daklozen in grote steden open vanwege kou

Beleid

Vandaag, 13:20

De vier grote steden hebben sinds maandagavond extra opvangplekken voor dak- en thuislozen geopend, omdat de temperatuur de komende dagen flink daalt. In de nachten gaat het vriezen en overdag ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt.

De winterkoudeopvang is een extra opvangregeling in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De locaties gaan open als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt en het te gevaarlijk wordt om buiten te slapen. In Amsterdam gaat het bijvoorbeeld om 250 extra plekken. Behalve deze opvang is er in de steden ook reguliere winteropvang.

Tot wanneer de winteropvang open is, hangt af van het weer. Wel is de verwachting dat de opvang ook tijdens de kerstdagen geopend is. In Rotterdam kunnen mensen ook op oudjaarsavond terecht. Vanaf twee locaties in de stad rijden er bussen naar de winteropvang. Mensen krijgen er een warme maaltijd, een bed en ontbijt bij vertrek in de ochtend.

Door ANP

