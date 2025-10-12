Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Maikel Ruimwijk zwierf van bank naar bank en helpt nu andere daklozen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:57 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Vijf jaar geleden had Maikel Ruimwijk (54) geen eigen sleutel, geen vaste plek, geen thuis. Hij sliep bij vrienden, kennissen en familie. Nu woont hij zelfstandig, werkt hij mee in denktanks en zet hij zich in om anderen te helpen die in dezelfde situatie zitten als hij ooit zat.

"Ik was een bankslaper," vertelt Maikel aan Hart van Nederland. "Eerst bij een maat, daarna bij vrienden en kennissen. Je bent een volwassen kerel, maar zit bij je tante op de bank zonder eigen sleutel. Dat doet iets met je." De periode waarin hij geen vaste woonplek had, noemt hij donker. "Je weet niet wanneer het eindigt, en niemand lijkt je echt te kunnen helpen."

Schulden

Zijn problemen begonnen door een relatie en schulden. "Het domste wat ik ooit heb gedaan, was samenwonen terwijl het huis niet op mijn naam stond. Toen de relatie uitging, stond ik ineens op straat." In diezelfde periode verloor hij zijn moeder en kampte hij met nierproblemen. "Alles kwam tegelijk."

Via Stichting Ontmoeting kreeg Maikel uiteindelijk hulp. "Zij zetten me op een wachtlijst voor een tussenwoning. Maar het was een heel gedoe. De sociale dienst geloofde me niet, ik werd drie keer afgewezen. Dan ben je zo negen maanden verder." Toch hield hij vol. Na 2,5 jaar in een tussenwoning kreeg hij eindelijk een eigen plek.

Wel oplosbaar

70 procent van de dakloze mensen slaapt niet op straat, maar verblijft bij familie, vrienden of in auto’s en schuurtjes. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Onder hen opvallend veel kinderen, jongeren en vrouwen. In steden als Amsterdam en Den Haag ligt het aantal dakloze mensen nog veel hoger dan voorheen werd gedacht.

De regering belooft dakloosheid in 2030 uit te bannen. Toch trekken meer dan honderd organisaties in dertig steden aan de bel met de Huiskamers van Morgen, ontmoetingsplekken in de buitenlucht waar mensen kunnen ervaren dat dakloosheid wél oplosbaar is, als we ervoor kiezen. “Dakloosheid is veel breder dan mensen op straat,” zegt Geert Ritsema van Dakloosheid Voorbij! “Het gaat de verkeerde kant op omdat er te weinig wordt geïnvesteerd in preventie. Met de verkiezingen voor de deur is dit hét moment voor echte keuzes.”

De nieuwe start van Maikel gaf hem de kracht om anderen te helpen. Maikel volgde een opleiding tot ervaringsdeskundige en is nu actief in een ervaringspanel, de cliëntenraad en een denktank met de Hogeschool Utrecht. "Ik wil het verschil maken, zodat de verhalen van mensen zoals ik ook écht aankomen bij de juiste mensen."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.