Maikel Ruimwijk zwierf van bank naar bank en helpt nu andere daklozen

Vijf jaar geleden had Maikel Ruimwijk (54) geen eigen sleutel, geen vaste plek, geen thuis. Hij sliep bij vrienden, kennissen en familie. Nu woont hij zelfstandig, werkt hij mee in denktanks en zet hij zich in om anderen te helpen die in dezelfde situatie zitten als hij ooit zat.

"Ik was een bankslaper," vertelt Maikel aan Hart van Nederland. "Eerst bij een maat, daarna bij vrienden en kennissen. Je bent een volwassen kerel, maar zit bij je tante op de bank zonder eigen sleutel. Dat doet iets met je." De periode waarin hij geen vaste woonplek had, noemt hij donker. "Je weet niet wanneer het eindigt, en niemand lijkt je echt te kunnen helpen."

Schulden

Zijn problemen begonnen door een relatie en schulden. "Het domste wat ik ooit heb gedaan, was samenwonen terwijl het huis niet op mijn naam stond. Toen de relatie uitging, stond ik ineens op straat." In diezelfde periode verloor hij zijn moeder en kampte hij met nierproblemen. "Alles kwam tegelijk."

Via Stichting Ontmoeting kreeg Maikel uiteindelijk hulp. "Zij zetten me op een wachtlijst voor een tussenwoning. Maar het was een heel gedoe. De sociale dienst geloofde me niet, ik werd drie keer afgewezen. Dan ben je zo negen maanden verder." Toch hield hij vol. Na 2,5 jaar in een tussenwoning kreeg hij eindelijk een eigen plek.

Wel oplosbaar

70 procent van de dakloze mensen slaapt niet op straat, maar verblijft bij familie, vrienden of in auto’s en schuurtjes. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Onder hen opvallend veel kinderen, jongeren en vrouwen. In steden als Amsterdam en Den Haag ligt het aantal dakloze mensen nog veel hoger dan voorheen werd gedacht.

De regering belooft dakloosheid in 2030 uit te bannen. Toch trekken meer dan honderd organisaties in dertig steden aan de bel met de Huiskamers van Morgen, ontmoetingsplekken in de buitenlucht waar mensen kunnen ervaren dat dakloosheid wél oplosbaar is, als we ervoor kiezen. “Dakloosheid is veel breder dan mensen op straat,” zegt Geert Ritsema van Dakloosheid Voorbij! “Het gaat de verkeerde kant op omdat er te weinig wordt geïnvesteerd in preventie. Met de verkiezingen voor de deur is dit hét moment voor echte keuzes.”

De nieuwe start van Maikel gaf hem de kracht om anderen te helpen. Maikel volgde een opleiding tot ervaringsdeskundige en is nu actief in een ervaringspanel, de cliëntenraad en een denktank met de Hogeschool Utrecht. "Ik wil het verschil maken, zodat de verhalen van mensen zoals ik ook écht aankomen bij de juiste mensen."