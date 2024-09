Wilders fluit weer eigen minister terug: PVV wil geen tolheffing

PVV-leider Geert Wilders heeft opnieuw publiekelijk kritiek geuit op zijn eigen minister Barry Madlener (Infrastructuur). Madlener stelde dat hij overweegt tolheffing in te voeren op snelwegen om het aantrekkelijk te maken voor particuliere investeerders om geld te steken in infrastructuur. Maar Wilders was daar duidelijk over: “Slecht idee. De PVV zal geen enkele vorm van tolheffing steunen,” tweette hij op X.

Het is niet de eerste keer dat Wilders zijn minister publiekelijk corrigeert. Eerder deze week uitte hij op X al zijn ongenoegen over de plannen van Madlener rond de fatbike. Terwijl Madlener geen strengere regels wilde, gaf Wilders aan dat zijn partij juist wel voor strengere regels is.

Het opvoeren van fatbikes is vaak eenvoudig, maar kan problemen veroorzaken bij andere weggebruikers, die bijvoorbeeld kunnen schrikken door de hoge snelheid van deze fietsen:

2:15 Opgevoerde fatbikes 'ronduit gevaarlijk': stil en rijden net zo hard als een auto

Madlener zit nu in een lastige positie, vooral vanwege een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Zijn partijgenoot Hidde Heutink wil namelijk een helmplicht en leeftijdsgrens voor fatbikes, maar niet voor andere e-bikes. Madlener ziet dat juridisch anders en informeert binnenkort hoe hij dit wil aanpakken.

ANP