Wilders ook boos op minister Faber om uitstel intrekking spreidingswet

PVV-leider Geert Wilders is woedend op het kabinet én op zijn eigen partijgenoot, migratieminister Marjolein Faber. De reden: het schrappen van de omstreden spreidingswet laat veel langer op zich wachten dan hij had gehoopt. De wet, die gemeenten verplicht om asielzoekers op te nemen, wordt pas begin 2026 ingetrokken, terwijl de coalitie eerder nog mikte op 2024.

Wilders noemt het uitstel onacceptabel. “Dit is de schuld van het hele kabinet en dus ook van mevrouw Faber”, laat hij scherp weten. Volgens hem moeten gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te nemen, en moet de wet dit jaar nog verdwijnen.

In politiek Den Haag gaan er geluiden rond dat er ruzie is binnen de PVV. Volgens bronnen zou er een verziekte sfeer hangen en zou Wilders niet meer goed overweg kunnen met bepaalde PVV-ministers en -staatssecretarissen. In de bovenstaande video vertelt politiek verslaggever Thomas van Groningen wat er speelt binnen de partij.

Contourennota

Afgelopen maandag kwam Faber eindelijk met een plan, een zogenoemde contourennota. Hierin schetst ze hoe asielzoekers na het intrekken van de wet op een andere manier over Nederland verspreid kunnen worden. Maar een concreet wetsvoorstel om de spreidingswet af te schaffen bleef uit, tot frustratie van Wilders.

Ook binnen de coalitie is niet iedereen ontevreden over het tempo. NSC-leider Pieter Omtzigt laat weten dat hij het proces afwacht. Hij wil dat er wél goede opvang blijft bestaan. “Ik denk dat beide tegelijk gedaan moet worden”, aldus Omtzigt.

De spanningen binnen het kabinet lijken hiermee opnieuw op te lopen. Vooral binnen de PVV begint de onvrede over de trage afwikkeling van migratieplannen zichtbaar te worden. Het is nog onduidelijk wanneer Faber wél met een voorstel tot intrekking komt, maar de druk vanuit Wilders is nu in elk geval torenhoog.

ANP