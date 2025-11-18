Terug

Thom van Campen (VVD) nieuwe Tweede Kamervoorzitter

Beleid

Vandaag, 19:35 - Update: 55 minuten geleden

VVD'er Thom van Campen (35) is dinsdag verkozen tot de nieuwe Tweede Kamervoorzitter. Hij kreeg in de derde stemmingsronde 79 stemmen. Zijn concurrent en zittend Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV, 61) bleef steken op 69. In de video bovenaan zie je hoe ze in Den Haag reageren op de uitslag.

Van Campen wordt de jongste Kamervoorzitter ooit. Hij werd Tweede Kamerlid in 2021 en voerde namens de VVD het woord over de onderwerpen landbouw, natuur, stikstof, voedselkwaliteit en Europa. Ook hield hij zich als fractiesecretaris bezig met de organisatie van zijn fractie.

Politieke ervaring

De liberale politicus studeerde journalistiek en internationale betrekkingen en is al lange tijd politiek actief. Hij werd op 21-jarige leeftijd gemeenteraadslid in Zwolle, om daar na vijf jaar fractievoorzitter te worden van de VVD. Het raadswerk combineerde hij ruim een jaar met de baan van persoonlijk medewerker van een Kamerlid van zijn partij.

Later werd hij politiek adviseur van Tamara van Ark, die eerst staatssecretaris (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was en daarna minister (Medische Zorg) in kabinet-Rutte III.

Bosma teleurgesteld

Vertrekkend voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma noemt het een "enorme teleurstelling" dat hij de komende kabinetsperiode niet meer de Kamervoorzitter is. "Ik was graag doorgegaan", zei hij in een reactie tegen het ANP.

Hij won de eerste twee stemrondes, maar kreeg geen meerderheid, waardoor de PVV'er het in de derde ronde opnam tegen Thom van Campen (VVD). "Ik had al wel verwacht dat ik het zou verliezen als hij zou doorgaan", aldus Bosma. Hij had het liever tegen Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) opgenomen. Die viel af na de tweede stemronde.

Bosma blijft in de Tweede Kamer. "Weer naar commissiedebatten. Beetje afgeven op de NPO", zei hij daarover. De PVV'er verwacht dat er snel weer verkiezingen komen en wil zich dan weer kandidaat stellen.

Door ANP

