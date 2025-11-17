Renovatie Binnenhof nog duurder dan gedacht, zomer 2031 moet het klaar zijn

De renovatie van het Binnenhof is nog duurder en duurt nog langer dan eerder gedacht. De megaverbouwing kost minstens 2,7 miljard euro en is in de zomer van 2031 klaar, is de nieuwste verwachting. Eerder ging het nog om een bedrag van 2 miljard euro.

De laatste officiële inschatting van een einddatum was "op zijn vroegst eind 2028", maar het jaartal 2030 stond ook al in documenten. Het oorspronkelijke budget was 475 miljoen euro.

Demissionair minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting, die verantwoordelijk is voor het project, kan meer vertraging of extra kosten niet uitsluiten. De nieuwe inschatting is "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid", aldus de BBB-minister. De meeste bouwcontracten zijn inmiddels gesloten.

Ridderzaal

Vanwege de slechte staat van de zogenoemde Grafelijke Zalen, waaronder de Ridderzaal, pleit Keijzer ervoor om deze renovatie nog mee te nemen tijdens het lopende project. Keijzer houdt nu rekening met ongeveer 225 miljoen euro voor die renovatie, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Die kosten komen dan nog bovenop de 2,7 miljard die er al neergeteld moet worden.

In 2020 werd de renovatie van de Grafelijke Zalen om financiële redenen uit het project gehaald. Als het kabinet besluit om de Grafelijke Zalen alsnog aan het project toe te voegen, scheelt het tijd en geld als het vergunningsproces al loopt, aldus Keijzer.

Icoon Nederlandse democratie

In een rondleiding voor de pers lieten bouwvakkers zien waarom de kosten zo hoog zijn. Bij een deel van het gebouw bleek bijvoorbeeld meer dan de helft van de houten balken verrot. En in Nederland zijn te weinig leidekkers om snel het dak te vervangen. Op allerlei plekken in het gebouw zit asbest, bijvoorbeeld in de lijm van de vloerbedekking. Inflatie en ingewikkelde logistiek worden ook genoemd als oorzaak. Werkverkeer kan alleen via twee krappe poorten de binnenplaats op.

De verbouwing is de miljarden volgens Keijzer helemaal waard. "Het is een icoon van de Nederlandse democratie. Het alternatief is de sloopkogel erin."