Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Renovatie Binnenhof nog duurder dan gedacht, zomer 2031 moet het klaar zijn

Beleid

Vandaag, 13:54 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De renovatie van het Binnenhof is nog duurder en duurt nog langer dan eerder gedacht. De megaverbouwing kost minstens 2,7 miljard euro en is in de zomer van 2031 klaar, is de nieuwste verwachting. Eerder ging het nog om een bedrag van 2 miljard euro.

De laatste officiële inschatting van een einddatum was "op zijn vroegst eind 2028", maar het jaartal 2030 stond ook al in documenten. Het oorspronkelijke budget was 475 miljoen euro.

Demissionair minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting, die verantwoordelijk is voor het project, kan meer vertraging of extra kosten niet uitsluiten. De nieuwe inschatting is "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid", aldus de BBB-minister. De meeste bouwcontracten zijn inmiddels gesloten.

Ridderzaal

Vanwege de slechte staat van de zogenoemde Grafelijke Zalen, waaronder de Ridderzaal, pleit Keijzer ervoor om deze renovatie nog mee te nemen tijdens het lopende project. Keijzer houdt nu rekening met ongeveer 225 miljoen euro voor die renovatie, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Die kosten komen dan nog bovenop de 2,7 miljard die er al neergeteld moet worden.

In 2020 werd de renovatie van de Grafelijke Zalen om financiële redenen uit het project gehaald. Als het kabinet besluit om de Grafelijke Zalen alsnog aan het project toe te voegen, scheelt het tijd en geld als het vergunningsproces al loopt, aldus Keijzer.

Icoon Nederlandse democratie

In een rondleiding voor de pers lieten bouwvakkers zien waarom de kosten zo hoog zijn. Bij een deel van het gebouw bleek bijvoorbeeld meer dan de helft van de houten balken verrot. En in Nederland zijn te weinig leidekkers om snel het dak te vervangen. Op allerlei plekken in het gebouw zit asbest, bijvoorbeeld in de lijm van de vloerbedekking. Inflatie en ingewikkelde logistiek worden ook genoemd als oorzaak. Werkverkeer kan alleen via twee krappe poorten de binnenplaats op.

De verbouwing is de miljarden volgens Keijzer helemaal waard. "Het is een icoon van de Nederlandse democratie. Het alternatief is de sloopkogel erin."

Lees ook

Ruiten Binnenhof ingegooid tijdens rellen Den Haag, 55.000 euro schade
Ruiten Binnenhof ingegooid tijdens rellen Den Haag, 55.000 euro schade
'Dit is waarom grote overheidsprojecten in Nederland bijna altijd misgaan'
'Dit is waarom grote overheidsprojecten in Nederland bijna altijd misgaan'
Renovatie Binnenhof mogelijk nóg later klaar door gesteggel over planning
Renovatie Binnenhof mogelijk nóg later klaar door gesteggel over planning

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.