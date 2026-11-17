Steeds meer gemeenten verlenen ontheffingen van het landelijke vuurwerkverbod dat bij de komende jaarwisseling ingaat. Het afsteken van consumentenvuurwerk is dan verboden, maar onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen toch toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Zonder ontheffing mogen mensen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes.

Opsterland en Weststellingwerf (Friesland), Midden-Drenthe (Drenthe) en Kampen (Overijssel) hebben ontheffingen van het landelijke vuurwerkverbod verleend. Eerder hadden groepen inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel in Friesland toestemming gekregen om op vier plekken vuurwerk af te steken. In Westland (Zuid-Holland) waren drie aanvragen voor een ontheffing ingediend, maar de gemeente laat dinsdag weten dat die allemaal zijn ingetrokken.

Vuurwerkhandelaren kunnen sinds begin november compensatie aanvragen vanwege het landelijke vuurwerkverbod. Maar volgens veel ondernemers is dat lang niet genoeg, zo blijkt uit onderstaande video.

2:06 Vuurwerkhandelaren vinden vergoeding veel te laag en bundelen krachten

Voor zover bekend zijn tot nu toe veertien ontheffingen verleend. Het is niet duidelijk hoeveel ontheffingen er in totaal zijn aangevraagd. Een voorwaarde voor het krijgen van een ontheffing is dat mensen een vereniging of stichting vormen en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Ook moeten ze aantonen dat ze een band hebben met de plaats waar ze het vuurwerk willen afsteken. Ze mogen dan maximaal 200 kilo vuurwerk hebben.