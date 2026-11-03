Vuurwerkbranche wil royalere compensatie: 'Dit dekt kosten absoluut niet'

Vuurwerkhandelaren kunnen vanaf dinsdag compensatie aanvragen vanwege het landelijke vuurwerkverbod. Ze krijgen 3500 euro, een vergoeding voor één jaar misgelopen winst en daarbovenop 15 procent van die winst. Maar volgens veel ondernemers is dat lang niet genoeg. Meer dan 120 handelaren hebben zich verenigd om een hogere vergoeding af te dwingen.

De ondernemers hebben zich aangesloten bij vereniging RENCO (Redelijke en Nette Compensatieregeling). Volgens woordvoerder en vuurwerkhandelaar Cees van der Horst dekt de compensatie de kosten niet. "Met wat nu geboden wordt, dekken wij de kosten absoluut niet. Kosten die we heel het jaar door hebben. Denk aan inspecties van de bunkers en daarmee gelijk het sprinklersysteem, of de dure verzekering."

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Juridische strijd

De aangesloten handelaren willen ieder 1 procent van hun jaaromzet opzijzetten om een juridische strijd te financieren. Volgens Van der Horst worden niet alleen ondernemers geraakt die volledig afhankelijk zijn van vuurwerkverkoop, maar ook winkeliers die het als nevenactiviteit doen. Hij vreest dat sommige winkels daardoor moeten sluiten.

Van der Horst, maar ook andere vuurwerkhandelaren, proberen nu op andere manieren het hoofd boven water te houden. In de video bovenaan zie je ook hoe vuurwerkhandelaar Richard Pronk in Sint Maarten dit nu doet.

Hoe hoog de vergoeding volgens de ondernemers moet worden, is nog niet duidelijk. Wel verwijst Van der Horst naar de compensatie voor nertsenhouders. "Wij denken meer in de richting van de nertsenhouders. Die hebben toen zij gedwongen moesten stoppen 10 jaar lang een vergoeding gekregen."

Kabinet verdedigt regeling

Volgens Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Annet Bertram heeft het kabinet binnen de wettelijke mogelijkheden gezocht naar een redelijke vergoeding. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het vuurwerkverbod al langer te voorzien was.

"We hebben als kabinet te maken met het recht op nadeelcompensatie aan de ene kant en de regels rondom staatssteun aan de andere. Binnen deze kaders hebben we gezocht naar een nette en eerlijke compensatie voor vuurwerkondernemers."

Tegelijkertijd erkent Bertram dat het verbod ondernemers raakt. "Ook als de vuurwerkhandel, in het geval van de winkeliers, een nevenactiviteit is, wil dat niet zeggen dat het geen pijn doet."

Weinig steun voor kritiek vuurwerkhandelaren

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat slechts 23 procent van de ondervraagden vindt dat vuurwerkhandelaren te weinig compensatie krijgen. Een grotere groep (36 procent) vindt de huidige vergoeding redelijk, terwijl 32 procent juist vindt dat de overheid minder zou moeten uitkeren.

De overige 9 procent heeft geen mening. Daarmee vindt ruim twee derde van de ondervraagden de compensatie voldoende of zelfs te ruim.